Un Carrusel de reinas de la Vendimia de la década del 70, con el carro en movimiento, la soberana saludando y un caballo galopando a su lado mientras la multitud a su lado la vitorea por las calles mendocinas . O una vendimiadora sonriente que guiña un ojo en primerísimo primer plano. Incluso, las históricas reinas nacionales de la Vendimia saludando a la cámara, ¡cómo nunca antes fueron vistas!

La reina nacional de la Vendimia ya tiene su primera sucesora: Chiara Baciocchi llevará la corona de Las Heras

Por medio de la Inteligencia Artificial (IA) , la previa de la 90 Fiesta Nacional de la Vendimia cobra vida -literalmente- de una forma diferente en Los Andes. Por medio de "Vendimia Infinita", la campaña incluye una serie de entrevistas (de las que involucran la inteligencia emocional) y documentales en los que se combinan el pasado, presente y futuro de la Vendimia . Y el repaso llevará a mendocinos y mendocinas a viajar, recorrer y vivir aquellas fiestas históricas de las que sólo quedan algunas pocos fotos, afiches y registros. Todo gracias y de la mano de la Inteligencia Artificial.

"No es sólo un ciclo de entrevistas, es una experiencia de streaming diseñada para vivir en las redes y en las plataformas digitales del Diario los Andes ", sintetizó la periodista, conductora y emblemática comunicadora mendocina Laura Carbonari , quien está a cargo de la dirección creativa, los guiones y la conducción de "Vendimia Infinita".

"Vendimia infinita", el audiovisual con IA que revivirá la historia de Mendoza como nunca antes se vio

El ciclo de entrevistas y documentales audiovisuales será publicado por Los Andes en su web y todas sus plataformas digitales a partir del jueves 12 de febrero. Y repasará, de una forma inédita y original, el pasado, el presente y la proyección a futuro de la fiesta máxima de los mendocinos.

En los 90 años de la Fiesta Nacional Vendimia, así como en los 142 años de vida de Los Andes, se filtra toda la historia de Mendoza . De la mano del realizador audiovisual Santiago Mampel -y con la IA como herramienta-, el pasado de Mendoza, registrado en fotos y afiches de la fiesta, cobran vida . Y aquellas imágenes estáticas se convierten en secuencias en movimiento de carruseles, de reinas históricas que saludan y hasta de visitantes célebres nacionales.

En paralelo, todo ese repaso toma forma de relato vivencial con la conducción de Laura Carbonari y las entrevistas a las reinas de mandato cumplido, así como también a las jóvenes que quieren seguir escribiendo en el presente la historia de la Vendimia que se transmitirá en el futuro.

Vendimia infinita 2 Vendimia infinita, la original campaña de Los Andes con IA para repasar los 90 años de la fiesta máxima Los Andes

"Es un proyecto que nos tiene muy emocionados, porque une dos aniversarios fundamentales: los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y los 142 años de Diario Los Andes. 'Vendimia Infinita' se trata de un recorrido audiovisual y multimedial único. Todo evoluciona, y pasamos del tradicional afiche, ese que era coleccionado por miles de mendocinos y tenían las caras de las candidatas a un afiche más digital, que la gente podrá tener en su celular. Y donde se verá a la candidata actual junto a otra reina muy amada y que fue coronada años atrás", describió, emocionada, Laura Carbonari.

Cuando la Inteligencia Artificial se combina con la Inteligencia Emocional

Según explicó Carbonari, la innovación visual es uno de los pilares sobre los que se sostiene "Vendimia Infinita".

"Vamos a mostrar detalles inéditos de la celebración reuniendo fotos, afiches y material de archivo, utilizando incluso Inteligencia Artificial para animar el archivo histórico y darle una vida nueva y sorprendente", destacó la prestigiosa conductora y periodista,

Laura Carbonari 2

Además, la realizadora de también resaltó la identidad territorial de "Vendimia infinita". "La Vendimia no ocurre sólo en el Frank Romero Day. Queremos mostrar el corazón de la fiesta en cada club barrial y en cada distrito, donde todo comienza. Cada pueblo tiene una historia y hoy podrá contarla a través de su Vendimia", resumió Laura, quien agregó que cada capítulo contará con una "sorpresa histórica" y una conexión directa con la actualidad de cada departamento y sus representantes actuales.

Vendimia infinita 1 Vendimia infinita, la original campaña de Los Andes con IA para repasar los 90 años de la fiesta máxima Los Andes.

"El enfoque histórico también tiene un gran protagonismo. En cada uno de estos 90 años, Mendoza ha atravesado hitos que nos marcaron para siempre, y cada Fiesta de la Vendimia ha sido el reflejo de su época. Por lo tanto, cada reina electa se convierte en una testigo indiscutible de su tiempo. En este ciclo, vamos a indagar junto a ellas en hechos fundamentales, desde el impacto del Mundial 78 y el paso de las dictaduras hasta el profundo dolor social tras el aluvión de 1997 o la suspensión de la fiesta por el terremoto de 1985", repasó Carbonari.

Laura Carbonari 1 "Vendimia infinita", el audiovisual con IA que revivirá la historia de Mendoza como nunca antes se vio Ramiro Gómez / Los Andes.

Qué es "Vendimia Infinita"

La campaña "Vendimia infinita" consiste en una serie de veinte entrevistas que serán publicadas en la web de Los Andes y replicadas en las redes sociales. En estas entregas se repasará y reconstruirá la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia a lo largo de los años, recorriendo distintos departamentos, y contará con la participación de invitados especiales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario)

A partir del jueves 12 de febrero, en la web de Los Andes y en el canal de YouTube del diario estará disponible la primera entrega del ciclo de entrevistas audiovisuales "Vendimia Infinita", que continuará con su publicación distribuida a lo largo del calendario vendimial.

Por supuesto, el ciclo podrá seguirse de forma integral y 360ª en todas las redes y plataformas de Los Andes.