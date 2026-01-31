Salón de Artes Visuales Vendimia: El adobe vive en la memoria y el cuerpo en la obra de Fabiana Pereira

El E spacio Contemporáneo de Arte ( ECA ) volvió a convertirse en punto de encuentro con la inauguración del Salón Regional de Artes Visuales Vendimia 2025–2026. Entre las obras distinguidas se destacó la propuesta de Fabiana Pereira , artista visual y docente, cuya investigación gira desde hace años en torno al adobe como material, símbolo y archivo de la memoria colectiva.

El Salón Regional de Artes Visuales Vendimia es uno de los espacios más relevantes para el arte contemporáneo de la provincia. El certamen, que a brió el 5 de diciembre con la participación de artistas de distintas provincias y que permanecerá abierto al público hasta marzo , otorgó los premios el día de la inauguración. Allí, Fabiana Pereira recibió el Primer Premio adquisición por su obra “El gesto de sostener lo imposible. ¿Cómo habitar espacios del olvido?" , obra realizada en videoperformance y fotogramas impresos.

Fabiana Pereira, junto a su obra, en el Salón Regional de Artes Visuales Vendimia, en el ECA.

“Fue muy emotivo. Todo pasó en la misma inauguración: el recorrido, el encuentro con las obras y después, ahí mismo, el anuncio de los premios”, recuerda Pereira sobre esa noche. “La verdad que fue fuerte, muy movilizador”.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, convoca a artistas de distintas disciplinas y generaciones, con un jurado integrado por referentes del campo artístico regional y nacional. En ese contexto, la obra de Pereira logró destacarse no solo por su resolución formal, sino por la profundidad conceptual de una investigación que cruza territorio, historia, cuerpo y archivo.

La relación de Fabiana Pereira con el adobe no es teórica ni distante. Es vivencial. “Hace mucho que vengo trabajando sobre este tema, que tiene que ver con el adobe en Mendoza, un sistema constructivo ancestral”, explica. “Yo vivo en Chapanay, en zona rural, y mi infancia transcurrió en casas de adobe. Eso marca”.

A lo largo de los años, esa experiencia personal se fue transformando en un eje de trabajo artístico sostenido. Como docente, Pereira recorre la provincia de punta a punta, y en esos viajes fue consolidando una mirada atenta sobre las construcciones en tierra que aún resisten el paso del tiempo. “Siempre tuve admiración por esas arquitecturas que se sostienen, que siguen en pie, aunque muchas veces estén invisibilizadas o despreciadas”.

Adobe-Fabiana Pereira Primer Premio Adquisión por su obra “El gesto de sostener lo imposible. ¿Cómo habitar espacios del olvido?"

Desde esa mirada, comenzó a realizar registros fotográficos de casas, muros y construcciones de adobe, conformando un archivo propio que hoy resulta invaluable. “Algunas de esas casas ya no existen. Fueron derrumbadas, se cayeron con el tiempo o fueron reemplazadas por otros edificios. Ese archivo también es memoria de lo que ya no está”.

Del registro audiovisual al cuerpo

La obra presentada en el Salón Vendimia se inscribe dentro de un proceso más amplio. En 2021, Pereira había participado con Archivo del Adobe, una serie fotográfica centrada en ese registro arquitectónico. Años después, su investigación dio un giro performático. “En 2024 hice una foto performance en los lugares donde está la materialidad del adobe: la tierra, el barro, el agua de las acequias. Ahí incorporé mi cuerpo”.

Adobe-Fabiana Pereira Parte de la obra de Fabiana Pereira que trabaja en la memoria del adobe y su revalorización histórica.

En esas acciones, la artista aparece sosteniendo un adobe, en distintos escenarios de la zona rural de Chapanay. El gesto no es casual ni decorativo. “Sostener el adobe tiene un sentido. Es sostener el olvido, la discriminación, la destrucción sistemática de estas arquitecturas”, afirma. “Desde mi investigación, lo que trato de rescatar es la memoria que hay detrás de cada ladrillo, de cada muro. Todo eso es cultura, y muchas veces lo negamos”.

Ese cruce entre archivo, performance y territorio fue el germen de la video performance que finalmente presentó en el certamen. “Sentí que necesitaba otro lenguaje. No solo la fotografía o la performance estática, sino el audiovisual, el movimiento, la espacialidad”.

Monumentalidad y paisaje

La pieza se filmó en una antigua bodega de gran escala ubicada en Chapanay, una construcción imponente que funciona como escenario y protagonista. “Cuando conocí esa bodega pensé en esos muros enormes, monumentales, y en toda la historia que hay detrás. Me imaginaba a las personas construyendo esos edificios, levantando esas arquitecturas”.

Adobe-Fabiana Pereira Parte de la obra de Fabiana Pereira que trabaja en la memoria del adobe y su revalorización histórica.

Para registrar esa monumentalidad, el uso del dron fue clave. Pereira trabajó con un equipo de jóvenes profesionales, a quienes convocó especialmente para el proyecto. “Les di mi guion, el storyboard, las vistas. Yo tenía muy claro lo que quería desde lo conceptual y también desde lo técnico”.

Como mediador en el rodaje participó Jonathan Pereira, estudiante de la TUPA y sobrino de la artista. “Él entendía muy bien el concepto y hacia dónde quería llegar, y fue un gran apoyo en la filmación”. El resultado es una obra que combina cuerpo, paisaje y arquitectura, poniendo en tensión la escala humana frente a la monumentalidad del adobe.

“Ellos mismos se sorprendieron cuando llegamos. La bodega es realmente impresionante”, cuenta Pereira. “Fue un proceso muy disfrutable, muy profesional, y creo que también fue una experiencia de aprendizaje para todos”.

Patrimonio, prejuicio y recuperación

La obra dialoga con un debate más amplio sobre la construcción en tierra y su lugar en la cultura contemporánea. Durante décadas, el adobe fue asociado a precariedad, atraso o inseguridad, especialmente en una provincia sísmica como Mendoza. “Hay una cuestión legal, de normativas de construcción, que influyó mucho en su desvalorización”, señala la artista.

Adobe-Fabiana Pereira Parte de la obra de Fabiana Pereira que trabaja en la memoria del adobe y su revalorización histórica.

Sin embargo, en los últimos años se observa un cambio de mirada. “Hay una tendencia creciente, sobre todo entre los más jóvenes, hacia la construcción sustentable o agroecológica, que no es ni más ni menos que volver al adobe”, reflexiona. “En San Carlos, Lavalle y otros departamentos hay cursos, experiencias, posadas construidas con tierra. Se está revalorizando”.

Pereira menciona también ejemplos emblemáticos construidos con adobe, o sitios patrimoniales conservados por su valor histórico. “Desde lo ecológico y lo patrimonial, el adobe es fundamental. Y me parece importante ponerlo en evidencia”.

Reconocimiento y proyección

El premio en el Salón Vendimia llegó en un momento especial. “Yo me sentía muy bien con la obra. Sabía que tenía un mensaje positivo y que quería que se entendiera así”, recuerda. “Después de la premiación, las entrevistas, los mensajes que recibí… fue muy satisfactorio”.

Para Pereira, el reconocimiento también valida años de investigación sostenida. “Creo que el jurado pudo ver ese recorrido, esa mirada, ese trabajo teórico y artístico que hay detrás”.

Adobe-Fabiana Pereira Parte de la obra de Fabiana Pereira que trabaja en la memoria del adobe y su revalorización histórica.

Lejos de cerrarse en el circuito expositivo, la obra seguirá circulando. Actualmente, la artista prepara una ponencia para la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), en Tandil. “Voy a presentar el proceso de este trabajo, porque entra justo en una convocatoria sobre archivo y performance. Me interesa mucho poder compartir esta experiencia desde lo académico también”.

En un contexto donde el arte contemporáneo muchas veces corre detrás de modas fugaces, la obra de Fabiana Pereira propone una pausa. Mirar el territorio, escuchar lo que dicen los muros, sostener la memoria con el cuerpo. El adobe, lejos de ser un resto del pasado, se revela como un archivo vivo, cargado de historia, cultura y futuro posible.