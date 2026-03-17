Con 7 capítulos en HBO: el oscuro thriller con Jason Bateman basado en un asesinato real

La miniserie DTF St. Louis se posiciona como una de las apuestas más sólidas de HBO en lo que llevamos de año. Con un elenco estelar que incluye a David Harbour , Jason Bateman y Linda Cardellini , la historia explora un triángulo amoroso letal mediado por una aplicación de citas sexuales . Aunque parece ficción pura, el relato está inspirado en un caso real.

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La trama presenta un enrevesado lío amoroso que termina con una muerte inesperada. Bajo la dirección y creación de Steven Conrad , la producción logra capturar la tensión de un entorno suburbano donde los deseos ocultos rompen la calma de las familias involucradas. Esta propuesta ha logrado cautivar a la audiencia desde sus primeros tres episodios emitidos.

El pilar fundacional de esta historia fue un artículo publicado por The New Yorker titulado "El juicio por asesinato de mi dentista". En 2015 , el dentista Gilberto Núñez fue acusado formalmente de matar a su amigo y fisioterapeuta, Thomas Kolman. El conflicto central era una aventura amorosa que el dentista mantenía con la esposa de la víctima.

Cuando la mujer intentó cortar la relación, Núñez se negó a rendirse e hizo lo posible por boicotear el vínculo matrimonial de los Kolman. Tras el hallazgo del cadáver del fisioterapeuta, Núñez se convirtió en el principal sospechoso debido al motivo pasional. Además, en el cuerpo del fallecido se encontraron drogas que suelen utilizar dentistas y doctores.

La decisión de alejarse del formato de crónica criminal convencional responde a una búsqueda por ganar autonomía narrativa y evitar restricciones legales. Al transformar el relato en una historia original, el equipo creativo pudo profundizar en temas como la crisis de la mediana edad y la insatisfacción suburbana sin temor a atribuir cualidades erróneas a personas reales. Este mecanismo de distanciamiento permite afear a los protagonistas y explorar sus deseos sexuales de una manera que sería imposible bajo la estructura de un documental o una biografía exacta.

Esta estrategia creativa fue una lección para el género del true crime, que suele tener reparos al ahondar en las debilidades humanas de figuras existentes. La producción prefirió que el artículo original funcionara solo como una semilla para que la ficción creciera sin limitaciones históricas. Así, los temas de la envidia y la obsesión ganan terreno frente a los datos técnicos del expediente judicial.

Los cambios en el elenco y el futuro de la miniserie

Originalmente, la serie se anunció como una adaptación directa de los hechos reales ocurridos hace una década. Incluso se confirmó a Pedro Pascal para el papel principal para acercarse a los orígenes hispanos de Núñez. Sin embargo, Pascal abandonó el proyecto y Steven Conrad decidió reiniciar el guion desde cero para ganar comodidad con el enfoque narrativo.

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David Harbour, quien descubrió el artículo y se lo pasó a Conrad, coincidió en que lo más interesante era el entorno suburbano y la crisis personal de los hombres involucrados. Finalmente, Jason Bateman se sumó para interpretar uno de los roles centrales junto a Harbour y Cardellini. Con esta formación, la serie ha logrado una identidad propia alejada de la crónica periodística.

La temporada completa constará de siete capítulos y se mantendrá oficialmente como una miniserie contenida. A pesar de su éxito en la plataforma, los creadores no han anunciado planes para extender la historia más allá de estos episodios. De este modo, DTF St. Louis se consolida como un drama oscuro sobre la fragilidad de las relaciones modernas.