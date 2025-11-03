Todo mal en Stranger Things: Millie Bobby Brown y la denuncia a un compañero de elenco por acoso

Ante una ola de rumores sobre un escándalo en "Stranger Things" que involucra a Millie Bobby Brown, Netflix hace silencio. Distintos portales sugirieron que la actriz habría presentado una queja formal por situaciones incómodas en el set previas a la temporada final, que se estrena a fines de noviembre.
Las versiones apuntaron específicamente a David Harbour, quien interpreta a Jim Hopper, insinuando comportamientos inapropiados, bullying y dinámicas tensas hacia su compañera mientras avanzaba la producción.
De acuerdo con las publicaciones de Daily Mail y Page Six, la presentación se realizó antes de que comenzaran las grabaciones de la quinta y última temporada del programa.
Según un informe citado por el tabloide británico, la supuesta queja incluía “numerosas páginas de acusaciones” y habría dado lugar a una investigación interna que se extendió durante varios meses. Los reportes indican que el expediente no señalaba conductas de carácter sexual por parte del actor, y hasta el momento no se revelaron los resultados del proceso ni posibles sanciones.
Durante la filmación del episodio final, Millie habría contado con la presencia de un representante personal en el set, algo poco habitual entre los miembros principales del elenco. Hasta ahora, ni Netflix ni los representantes de los actores se han pronunciado públicamente sobre esta información.
Lo que sí se sabe del clima del rodaje de "Stranger Things 5"
El elenco lleva trabajando junto desde 2016, cuando muchos de ellos apenas eran niños. Con el paso del tiempo, las relaciones evolucionaron inevitablemente, marcadas por el crecimiento profesional y personal de los jóvenes protagonistas.
Harbour reconoció en entrevistas anteriores que su vínculo fue cambiando: “Mientras menos me necesitan, mejor les va”, comentó en tono afectuoso al hablar sobre Millie y su camino de independencia.
A lo largo de los años, el actor también destacó que siempre sintió un rol protector hacia ella, especialmente durante los comienzos de la fama mundial que trajo la serie. En un tono menos cariñoso en notas de 2017 insinuó: "Creo que la mente en desarrollo de alguien que alcanza tanta fama y cuyo cerebro aún no está completamente formado es extremadamente difícil de manejar. Espero que reciba la ayuda que necesita."