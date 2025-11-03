Todo mal en Stranger Things: Millie Bobby Brown y la denuncia a un compañero de elenco por acoso

Medios británicos aseguraron que la presentación incluiría numerosas páginas con acusaciones que van desde hostigamiento a bullying.

Ante una ola de rumores sobre un escándalo en "Stranger Things" que involucra a Millie Bobby Brown, Netflix hace silencio. Distintos portales sugirieron que la actriz habría presentado una queja formal por situaciones incómodas en el set previas a la temporada final, que se estrena a fines de noviembre.

Las versiones apuntaron específicamente a David Harbour, quien interpreta a Jim Hopper, insinuando comportamientos inapropiados, bullying y dinámicas tensas hacia su compañera mientras avanzaba la producción.

Millie Bobby Brown y David Harbour en set. Millie Bobby Brown y David Harbour en set. gentileza De acuerdo con las publicaciones de Daily Mail y Page Six, la presentación se realizó antes de que comenzaran las grabaciones de la quinta y última temporada del programa.

Según un informe citado por el tabloide británico, la supuesta queja incluía “numerosas páginas de acusaciones” y habría dado lugar a una investigación interna que se extendió durante varios meses. Los reportes indican que el expediente no señalaba conductas de carácter sexual por parte del actor, y hasta el momento no se revelaron los resultados del proceso ni posibles sanciones.

Durante la filmación del episodio final, Millie habría contado con la presencia de un representante personal en el set, algo poco habitual entre los miembros principales del elenco. Hasta ahora, ni Netflix ni los representantes de los actores se han pronunciado públicamente sobre esta información.