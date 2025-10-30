Stranger Things 5: estas son las raras fechas de estreno de los 9 capítulos en Netflix

Junto al tráiler oficial, la plataforma anunció cómo se verán los 9 capítulos: el último durará dos horas y podrá verse en cines.

Los fanáticos de “Stranger Things” ya pueden marcar sus calendarios porque Netflix lanzó este jueves el tráiler oficial de la última temporada junto al cronograma de estreno. En tres partes, esta quinta edición de 9 capítulos promete cerrar todos los misterios que mantuvieron al público al borde del asiento durante casi diez años.

Con todos los elementos en juego, Vecna, el Upside Down, las grietas y la tensión entre los personajes, la quinta temporada reunirá a los héroes de Hawkins para un enfrentamiento definitivo, marcando el fin de una de las series más exitosas de la plataforma.

El cronograma en tres partes asegura que los fanáticos tengan tiempo para absorber cada capítulo y vivir al máximo el desenlace de esta historia épica. Además, como ya anunció la plataforma la semana pasada, el episodio final (el noveno) que durará dos horas podrá verse en el cine, en simultáneo con su estreno en la plataforma, al menos para Estados Unidos.

Cronograma de estreno de Stranger Things 5: tres volúmenes y un gran final La quinta temporada se dividirá en tres partes, con fechas confirmadas por la plataforma:

Volumen 1: 26 de noviembre con cuatro episodios

con cuatro episodios Volumen 2: 25 de diciembre con tres episodios

con tres episodios Episodio final: 31 de diciembre de 2025 Qué esperar en la temporada final de Stranger Things Según la sinopsis oficial, la historia se sitúa en el otoño de 1987, 18 meses después de los eventos de la cuarta temporada. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales al Upside Down, y los protagonistas tienen un objetivo claro: encontrar a Vecna y poner fin a su amenaza. Sin embargo, su paradero y sus planes siguen siendo un misterio.