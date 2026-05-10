Maluma y Susana Gómez agrandan la familia: esperan su segundo bebé

El cantante colombiano Maluma confirmó que será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez . El artista compartió la noticia con una emotiva publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

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Maluma anunció el embarazo mediante una fotografía familiar en la que apareció acompañado por Susana Gómez y su hija París , en un momento íntimo que despertó miles de reacciones entre fanáticos y figuras del espectáculo.

En las imágenes difundidas por el cantante se pudo ver a la familia reunida mientras Maluma y la pequeña París besaban la panza de Susana Gómez , confirmando así la llegada de un nuevo integrante. La publicación estuvo acompañada por mensajes de felicidad y celebración, tanto de seguidores como de celebridades que felicitaron al referente colombiano por esta nueva etapa personal.

El anuncio llegó poco más de un año después del nacimiento de París , la primera hija del cantante, quien en distintas entrevistas había contado que atravesaba uno de los momentos más felices de su vida fuera de los escenarios.

Maluma apuesta cada vez más a su vida familiar

Durante los últimos meses, Maluma mostró un perfil más enfocado en su vida familiar y personal, combinando sus proyectos musicales con el tiempo compartido junto a su pareja e hija. El cantante se consolidó en los últimos años como uno de los artistas latinoamericanos con mayor proyección internacional dentro de la música urbana, con una fuerte presencia tanto en plataformas digitales como en escenarios de todo el mundo.

Tras confirmar que será padre nuevamente, el artista volvió a convertirse en tendencia en redes sociales y en medios de espectáculos de distintos países.