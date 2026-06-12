12 de junio de 2026 - 19:20

Emotivo mensaje de agradecimiento de la esposa del Indio Solari tras su muerte: "A la rebeldía no se renuncia"

A una semana de la muerte del músico, su esposa difundió un video en las redes sociales para agradecer el cariño recibido.

Indio Solari junto a&nbsp;su esposa Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru

Indio Solari junto a su esposa Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A una semana del fallecimiento del Indio Solari, su esposa Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a los miles de seguidores que se acercaron al velatorio público del artista en el Polideportivo Gatica.

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"Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer", comenzó diciendo la viuda en un video en sus redes.

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La viuda enumeró a todos los que portaron su granito de arena en la organización del evento y decidió realizar un video con agradecimientos, con una honorable mención a Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

"Martita Garín, Gastón Daws y Patricia, que nos acompañaron en el primer espantoso momento, JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre, nuestros abogados Gustavo Triemstra y Federico González Gione, que nos respaldaron todo el tiempo, Máximo, Facu, Joaco, Guado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”.

Por otro lado, le agradeció a Kicillof. “A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal a la familia Solari, a la familia Bona Ruiz, un gran soporte en estos momentos, a su querida y amada banda, a nuestro querido KBK, siempre presentes, a los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús", agradeció.

A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús. ¿Qué decirles? Ustedes saben”, mencionó Viru. “A nuestros queridos vecinos del bar, que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida”, continuó con la lista.

Por último, agradeció a cada uno de los seguidores que se acercó a despedir al músico: "A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable, honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos".

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