9 de junio de 2026 - 22:48

La última imagen conocida del Indio Solari recorre las redes sociales

La imagen fue tomada en Parque Leloir y comenzó a circular en redes sociales, donde miles de seguidores recordaron la trayectoria del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Apareció una fotografía reciente del Indio Solari y generó una ola de emoción.

Apareció una fotografía reciente del Indio Solari y generó una ola de emoción.

Foto:

Instagram / @gaston_daus
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una fotografía poco conocida de Carlos “Indio” Solari comenzó a circular masivamente en las últimas horas y despertó una fuerte reacción entre sus seguidores. La imagen, tomada en el jardín de su vivienda de Parque Leloir, muestra al histórico referente del rock argentino en una escena cotidiana que rápidamente se transformó en un símbolo de despedida para miles de fanáticos.

Leé además

Qué sucederá con la fortuna del Indio Solari: uno de los patrimonios artísticos más importantes del rock argentino.

Quiénes heredarán la fortuna y los derechos de la obra del Indio Solari

Por Redacción Espectáculos
muerte del indio solari: la autopsia confirmo que no consumio drogas ni alcohol antes de su muerte

Muerte del Indio Solari: la autopsia confirmó que no consumió drogas ni alcohol antes de su muerte

Por Redacción Espectáculos

De acuerdo con la información difundida, la postal habría sido capturada el 4 de junio por Gastón Daus. En ella se observa al músico utilizando anteojos oscuros y apoyado sobre un bastón, en una de las últimas imágenes públicas que trascendieron del artista.

Una fotografía que recorrió las redes sociales

La repercusión fue inmediata. Usuarios de distintas plataformas comenzaron a compartir la imagen acompañada de mensajes de homenaje, recuerdos y referencias a canciones que marcaron distintas etapas de sus vidas.

La fotografía adquirió aún mayor relevancia tras la muerte del cantante, noticia que provocó una profunda conmoción en el ambiente musical y entre generaciones de seguidores que acompañaron su trayectoria durante décadas.

El legado de una figura central del rock argentino

A lo largo de su carrera, el Indio Solari construyó una de las historias más influyentes de la música nacional. Primero como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego en su etapa solista, el artista desarrolló una obra que trascendió el ámbito artístico para convertirse en un fenómeno cultural de alcance masivo.

Sus letras, sus recitales multitudinarios y la identificación que generó en distintas generaciones lo consolidaron como una de las figuras más representativas de la cultura popular argentina.

Un registro que quedó para la historia

Con el paso de las horas, la imagen difundida se transformó en mucho más que una simple fotografía. Para muchos admiradores, representa uno de los últimos registros públicos del artista y una instantánea que resume el vínculo construido durante años entre el músico y su público.

Mientras continúan las muestras de afecto y reconocimiento en distintos puntos del país, la fotografía sigue multiplicándose en redes sociales como una forma de homenaje a una de las personalidades más influyentes del rock argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La última misa del Indio: un millón de ricoteros despidió a Solari en una peregrinación histórica  

Autorizan la cremación de los restos del Indio Solari tras conocerse los resultados finales de la autopsia

Promesa cumplida: las cenizas del fanático del Indio Solari ya descansan junto a su ídolo

Promesa cumplida: las cenizas del fanático del Indio Solari ya descansan junto a su ídolo

La masiva e histórica misa ricotera del Indio Solari en San Martín en 2013.

Quieren declarar el 5 de junio como el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo"

El Indio Solari murió por un ACV hemorrágico.

Cómo actúa un ACV hemorrágico, la causa que provocó la muerte del Indio Solari