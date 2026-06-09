9 de junio de 2026 - 12:58

Quiénes heredarán la fortuna y los derechos de la obra del Indio Solari

Esto sucederá con las regalías y los bienes intelectuales y comerciales de la marca “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”.

Qué sucederá con la fortuna del Indio Solari: uno de los patrimonios artísticos más importantes del rock argentino.

Qué sucederá con la fortuna del Indio Solari: uno de los patrimonios artísticos más importantes del rock argentino.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Con el fallecimiento del histórico líder de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, la Justicia deberá determinar quiénes administrarán su herencia y cómo quedarán distribuidos los activos vinculados a su carrera musical, su imagen pública y las marcas registradas asociadas a su trayectoria.

La fortuna del Indio Solari irá a su esposa "Viru" y su hijo Bruno.
La fortuna del Indio Solari irá a su esposa

La fortuna del Indio Solari irá a su esposa "Viru" y su hijo Bruno.

Quiénes son los herederos del Indio Solari

De acuerdo con la legislación argentina, el primer heredero forzoso es Bruno Solari, el único hijo del músico, quien tendrá un papel central en el proceso sucesorio.

También será una figura clave Virginia Inés Mones Ruiz, conocida públicamente como "Viru", esposa del artista y compañera durante gran parte de su vida. Hasta el momento no trascendió públicamente si el cantante dejó un testamento que establezca una distribución específica de sus bienes.

Velorio del Indio Solari en Avellaneda.
Velorio del Indio Solari en Avellaneda.

Velorio del Indio Solari en Avellaneda.

La sucesión deberá tramitarse ante la Justicia civil correspondiente al último domicilio del músico, donde la familia presentará la documentación necesaria para iniciar el expediente.

Qué integra la fortuna del Indio Solari

El patrimonio del artista va mucho más allá de propiedades o cuentas bancarias. Gran parte de su valor está compuesto por activos intelectuales que seguirán produciendo ingresos durante años.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Entre ellos se encuentran los derechos de autor de sus canciones, las regalías provenientes de plataformas digitales, la comercialización de discos y libros, las reediciones de su catálogo, las licencias para usos comerciales y la explotación de su imagen y su nombre artístico.

Qué pasará con los derechos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Uno de los puntos que genera mayor interés es el futuro de la histórica banda "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota".

La estructura comercial vinculada al grupo se encuentra bajo la sociedad Erks S.A., integrada por el propio Indio Solari, Eduardo "Skay" Beilinson y Carmen "La Negra" Castro, histórica representante del grupo.

El Indio Solari, Skay Beilinson y Carmen "La Negra" Castro.
El Indio Solari, Skay Beilinson y Carmen

El Indio Solari, Skay Beilinson y Carmen "La Negra" Castro.

Además, la marca "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" se encuentra registrada de manera compartida entre esos tres integrantes históricos, por lo que cualquier decisión sobre su utilización futura deberá contemplar los derechos de todos los titulares.

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