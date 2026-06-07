Último adiós al Indio Solari: una multitud convirtió el duelo en homenaje

Enviado especial de Los Andes a Buenos Aires. La despedida del Indio Solari moviliza a una multitud en Avellaneda. A lo largo de la avenida Mitre, la fila para ingresar al velatorio ya supera las 60 cuadras y se mantiene en constante movimiento, con miles de personas que llegan, ingresan al predio y se retiran mientras nuevos fanáticos ocupan su lugar.

Los Andes en la despedida del Indio Solari: el homenaje podría extenderse por la gran cantidad de asistentes

La última misa del Indio: un millón de ricoteros despidió a Solari en una peregrinación histórica

Todo transcurre con normalidad. Kilómetros de filas mientras el Gobierno bonaerense trabaja para garantizar una despedida ordenada y masiva a Carlos “Indio” Solari. En paralelo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó que el homenaje popular "se viene desarrollando en calma y en paz ".

La convocatoria reúne seguidores de todo el país, muchos de ellos llegados en micros desde distintas provincias, en una postal que recuerda las históricas peregrinaciones ricoteras de cada recital. En los alrededores también se multiplican los puestos de vendedores ambulantes, mientras la jornada transcurre con tranquilidad y sin incidentes, en un clima de respeto y emoción compartida.

La emoción de los fanáticos del Indio Solari.

La emoción de los fanáticos del Indio Solari.

La apertura estaba prevista para las 11, pero las autoridades provinciales decidieron adelantar el acceso debido a la gran cantidad de personas que hay en las inmediaciones. Por la magnitud de la convocatoria, se analiza “extender el operativo” durante el lunes o, en caso de ser necesario, hasta el martes.

De esta manera, el velorio público que comenzó a las 10 se realiza en un auditorio cerrado adaptado para albergar a un máximo de 180 personas en simultáneo para evitar aplastamientos. Esto genera que el flujo de ingreso sea permanente pero fraccionado, lo que mantiene la inmensa columna sobre la Avenida Mitre.

Las imágenes muestran a miles de fanáticos saliendo entre lágrimas, muchos portando banderas de clubes (se registraron fuertes imágenes de seguidores con banderas de River y Huracán) y remeras de Patricio Rey. Ambos clubes mencionados luego compartieron en sus cuentas oficiales publicaciones en alusión al Indio; posteos que se viralizaron en las redes.

Embed Más de 50 cuadras de fila para despedir al Indio Solari.



Cientos de miles de personas haciendo cola durante horas para darle un último abrazo a uno de los artistas más grandes de la Argentina.



Un artista que representó a millones… y un penoso gobierno que decidió ignorarlo. pic.twitter.com/giLlEs1gw5 — Francisco Echarren (@EcharrenF) June 7, 2026

Minutos antes del atardecer, la familia del Indio Solari agradeció a los fanáticos con el acompañamiento en la despedida y pidió seguir el velorio "en paz", al recordar que habrá "lugar" para que todos puedan dar su adiós.

“La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno”, señalaron sus allegados en un nuevo comunicado difundido en la cuenta oficial del músico.

Y sumaron: “Sigamos despidiéndolo así, tal como merece porque se lo ganó: en familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas. Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario)

Posteos de Huracán y River

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por River Plate (@riverplate)

Galería de fotos: multitudinario velatorio del Indio Solari

Despedida al Indio Solari Despedida al Indio Solari. NA / Daniel Vides

Despedida al Indio Solari Despedida al Indio Solari. Daniel Vides

Despedida al Indio Solari Despedida al Indio Solari. NA / Daniel Vides

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Foto Clarín

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Velorio del Indio Solari en Avellaneda. Gentileza Clarín

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Gentileza Clarín

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Gentileza Clarín

La emoción de los fanáticos del Indio Solari. La emoción de los fanáticos del Indio Solari. Gentileza Clarín

La emoción de los fanáticos del Indio Solari. La emoción de los fanáticos del Indio Solari. Gentileza Clarín

Una multitud despide al cantante Indio Solari. Una multitud despide al cantante Indio Solari. Gentileza Clarín

La emisión en directo por YouTube - Indio Solari Oficial