Los Andes en la despedida del Indio Solari: el homenaje podría extenderse por la gran cantidad de asistentes

Enviado especial de Los Andes a Buenos Aires. Muchos lo intentaron, y lo intentarán. Buscaron darle un marco teórico vinculado a la sociología, pasando por la filosofía y hasta en la propia cultura argentina. Fue difícil de enmarcar. Terminaron por descartar todo intento 'académico' y sucumbieron ante lo que ya gritaban banderas desde rituales con misticismo popular: una locura sin explicación.

La última misa del Indio: un millón de ricoteros despidió a Solari en una peregrinación histórica

Carlos Alberto Solari, El Indio, murió el viernes 5 de junio a los 77 años, y con él se fue una de las figuras más emblemáticas de la música y el arte del último medio siglo. Ahora comenzó la etapa de mito sin si figura viviente. Mito que comenzó a gestarse a mediados de los 70 con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda de rock que motivó peregrinaciones sin precedentes a nivel mundial. "Hacete de abajo Mick Jagger", chicaneó alguna vez Solari entre risas que escondían una falsa modestia sustentada con un currículum de recitales épicos.

Hoy, una nueva peregrinación de 'Las Bandas', esos grupos de fanáticos que se organizan y viajan desde barrios de todos los puntos del país, tiene su epicentro en el polideportivo municipal José María Gatica, en Avellaneda. La familia del Indio decidió en un principio posponer un día el velatorio público. "Vamos a esperar a los que vienen de lejos y (el velorio) durará hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

Ahora, el homenaje continúa ante una gran multitud que extiende la despedida. El homenaje podría llegar al millón de fanáticos , según los datos aportados por la organización por altoparlante en el lugar. Por el momento, el evento contabiliza alrededor de 15.000 personas por hora y se rumorea que el evento se extendería otro día .

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Emoción y multitud en la despedida del Indio Solari

La despedida de Carlos "Indio" Solari continúa este domingo en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, donde miles de seguidores se acercan para rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según informaron los organizadores a través de los altoparlantes instalados en el predio, la convocatoria mantiene un ritmo sostenido de asistencia y la concurrencia continúa creciendo con el paso de las horas.

Fuentes cercanas al entorno del músico señalaron que el velatorio permanecerá abierto "hasta que entren todos", debido a la enorme cantidad de personas que aún aguardan para ingresar a la capilla ardiente.

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Durante toda la jornada se registraron filas de varias cuadras en los alrededores del predio, mientras los fanáticos avanzaban lentamente para pasar frente al féretro del artista fallecido el viernes a los 77 años. Además, trascendió que la organización analiza la posibilidad de extender el homenaje debido a la gran cantidad de seguidores presentes.

El pedido de la organización y el mensaje de la familia

Desde el operativo de seguridad solicitaron a los asistentes que, en lo posible, no dejen más objetos en el lugar, ya que el espacio destinado a flores, banderas, camisetas y otros recuerdos se encuentra prácticamente colmado.

Por su parte, la familia de Solari agradeció públicamente el acompañamiento de los fanáticos y pidió que la despedida continúe desarrollándose en un clima de tranquilidad y respeto. También transmitieron un mensaje de calma a quienes todavía esperan ingresar, al remarcar que habrá lugar para que todos puedan darle el último adiós al músico.

Despedida al Indio Solari. Participación masiva en Avellaneda. Despedida al Indio Solari. Participación masiva en Avellaneda. TN / Nicolás González

A través de un comunicado difundido en la cuenta oficial del artista, allegados al exlíder de Los Redondos describieron el clima que se vive durante el homenaje. "La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno".

Las escenas de emoción se repiten desde las primeras horas del día, en una despedida multitudinaria que reúne a seguidores de distintas generaciones para homenajear a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Gentileza Clarín

El inicio del homenaje

Minutos antes de las 10 ingresaron los primeros fanáticos al Parque Domínico, donde se realiza el velatorio público del Indio Solari. La apertura estaba prevista para las 11, pero las autoridades provinciales decidieron adelantar el acceso debido a la gran cantidad de personas que hay en las inmediaciones.

La convocatoria creció rápidamente durante las primeras horas del domingo y, antes de que se habilitaran las puertas, la fila ya alcanzaba las 25 cuadras, para luego superar las 60 en horas de la tarde. Miles de seguidores llegaron desde distintos puntos del país para darle el último adiós al histórico referente del rock argentino.

La despedida moviliza a miles de seguidores en Avellaneda. Desde la noche del sábado, cientos de personas se instalaron sobre la avenida Mitre para participar de una vigilia que, con el correr de las horas, fue creciendo.

Con la apertura de las puertas, siguen llegando fanáticos desde distintos puntos del país. Por la magnitud de la convocatoria no se fijó un horario límite para el ingreso y las autoridades bonaerenses analizan “extender el operativo” durante el lunes o, en caso de ser necesario, hasta el martes.

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Gentileza Clarín

En cuanto al ordenamiento del acceso, se dispuso un ingreso único por la intersección de Mitre y General Otero. Tras pasar por el lugar de despedida, los asistentes deberán retirarse nuevamente por Mitre en dirección a Wilde. Además, más de 1.500 efectivos de distintas fuerzas, junto con agentes de tránsito y postas sanitarias, se desplegaron para garantizar la seguridad durante toda la jornada.

Desde el entorno del músico también recomendaron respetar los corredores de circulación y las vallas de seguridad para evitar aglomeraciones y facilitar el ingreso de quienes buscan darle el último adiós al histórico cantante.

Como diría el Indio, cuidémonos entre todos.