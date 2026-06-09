Muerte del Indio Solari: la autopsia confirmó que no consumió drogas ni alcohol antes de su muerte

Luego de la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, los estudios histopatológicos revelaron que el músico no había consumido drogas ni alcohol en las horas previas a su muerte.

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Autorizan la cremación de los restos del Indio Solari tras conocerse los resultados finales de la autopsia

Según informaron fuentes de la investigación revelaron que detectaron únicamente dos compuestos muy bajos en los análisis de sangre, los cuales corresponden a la medicación que tomaba por el mal de Parkinson que padecía desde hace años.

Por otro lado, la Justicia de Morón autorizó este martes la cremación del Indio, luego de recibir dichos estudios complementarios de la autopsia. La decisión fue tomada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, quien firmó la autorización tras el aval del fiscal Lucio Rivero, encargado de la investigación iniciada para determinar las causas de la muerte del músico.

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La cremación había sido solicitada por la familia del artista, que desde la mañana de este martes participa de una ceremonia privada de despedida en el cementerio de Lanús . Del velatorio forman parte su viuda, Virginia Mones Ruiz , su hijo Bruno y un reducido grupo de familiares y personas de su círculo más cercano.

De acuerdo con las mismas fuentes, la cremación responde además a un deseo expresado por el propio Solari en vida, por lo que se concretará una vez finalizada la ceremonia íntima.

La autopsia realizada tras su muerte había determinado que el músico falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Sin embargo, el fiscal Rivero decidió aguardar los resultados de los estudios complementarios antes de autorizar la disposición final de los restos.

El mítico líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció el viernes pasado a los 77 años en su vivienda ubicada en Parque Leloir.