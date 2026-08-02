La reacción de Mirtha Legrand tras una íntima revelación de Leo Montero: "Horrible, que espanto"

El momento incómodo no quedó ahí. Leo Montero le hizo una repregunta a Mirtha, y la diva no se lo tomó muy bien: “Qué ridícula tu pregunta”.

Una confesión inesperada de Leo Montero puso incómoda a la mesa de La noche de Mirtha. El conductor reveló al aire que “hace casi 30 años dejó de usar ropa interior”, declaración que provocó una divertida reacción de Mirtha Legrand y del resto de los invitados.

Sin embargo, la repregunta del presentador hizo que la diva argentina pasara vergüenza. Por su parte, José María Listorti, Soledad Silveyra y Evelyn Botto disfrutaron la noche con una comida inigualable y con las típicas preguntas de la conductora argentina que dan vueltas en todo el país.

Montero redobla la apuesta e incomoda a Mirtha Legrand Todo comenzó cuando Mirtha recordó haber leído una “curiosidad” sobre uno de sus invitados. Sin estar segura de si se trataba de Montero o de Listorti, preguntó “quién no usaba ropa interior”. Sin dudarlo, el periodista admitió que era él y explicó que dejó esa costumbre hace años.

La respuesta generó carcajadas en la mesa, pero la reacción de Mirtha fue la que se llevó todas las miradas. "No puedo creer que no usa ropa interior, dejame que me tapo. Horrible, qué espanto", exclamó entre risas mientras se cubría el rostro con una servilleta.

Lejos de incomodarse, Montero explicó que ya está completamente acostumbrado. Contó que utiliza shorts, lava sus pantalones todos los días y aseguró que volver a usar ropa interior le resultaría incómodo porque “sentiría demasiada presión”.