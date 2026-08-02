Con 8 capítulos en Netflix: la serie policial basada en una exitosa novela que esconde un impactante secreto familiar

Tras reducir asombrosamente a un tirador en una tienda, una madre tranquila deja en evidencia un pasado inquietante que su propia hija desconocía por completo.

Netflix tiene una serie policial que se llama ¿Sabes quién es? y se ha posicionado como una de las mejores opciones para quienes disfrutan del suspenso. La trama sigue a una joven que descubre el pasado oscuro de su madre tras presenciar un hecho violento azaroso.

Laura Oliver habita una existencia marcada por la quietud en un pequeño pueblo, esforzándose por mantener a su hija Andy en un entorno de seguridad absoluta. Esta fachada de serenidad se sostiene sobre la decisión de haber dejado atrás un pasado que nadie en su entorno actual sospecha. La mujer se ha mimetizado con la normalidad de su comunidad hasta volverse casi invisible frente a los ojos de los demás y de su propia familia.

¿Qué secreto oculta Laura tras el ataque en la tienda? Todo cambia durante una tarde rutinaria en una tienda local, cuando Andy se encuentra frente a frente con un individuo que porta un arma de fuego. En ese momento de riesgo extremo, Laura interviene de una manera asombrosa, reduciendo al atacante con una técnica y frialdad impropias de una madre de familia convencional. La escena, captada por los presentes, destruye años de anonimato y expone un entrenamiento profesional que su propia hija nunca imaginó ver en su progenitora.

El incidente no solo salva la vida de Andy, sino que funciona como el detonante de una persecución que obliga a ambas mujeres a huir de amenazas externas. La sinopsis oficial detalla que, ante este hecho azaroso, Laura debe enfrentarse a su pasado para sobrevivir y proteger lo que ha construido con esfuerzo durante décadas. La serie utiliza este estallido de violencia para desentrañar quién es realmente la mujer que Andy llama madre desde que nació.

¿Quién integra el elenco de la serie basada en la novela? Toni Collette interpreta a Laura Oliver, mientras que Bella Heathcote asume el papel de Andy, la hija cuya realidad se desmorona en ocho episodios de misterio constante. El elenco cuenta además con las actuaciones de David Wenham como Jasper Queller y Jessica Barden en el papel de Jane. A medida que la historia avanza, se integran personajes secundarios como Michael Vargas, Nick y Jacob Scipio, quienes forman parte del entramado que Laura intentó enterrar definitivamente.

La producción, estrenada originalmente en 2022, mantiene un ritmo de giros inesperados y tensión constante que la posiciona entre las más atractivas de la plataforma de streaming. En Estados Unidos, la miniserie se distribuye bajo el título Pieces of Her, mientras que en España y Latinoamérica mantiene la traducción literal del interrogante que guía la trama. La historia concluye cuando la información sobre la verdadera identidad de Laura termina de revelarse ante su hija.