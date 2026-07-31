31 de julio de 2026 - 09:15

Qué día se estrena "Moria", la provocadora biopic de 6 episodios que llega a Netflix en agosto

La serie está protagonizada por Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes encarnarán distintos momentos de la diva.

Moria: fecha de estreno y capítulos de la biopic de La One que llega a Netflix en agosto

"Moria": fecha de estreno y capítulos de la biopic de "La One" que llega a Netflix en agosto

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La biopic estará protagonizada por Sofía Gala Castiglione -hija de Moria-, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes encarnarán distintos momentos de la trayectoria de “La One”, desde sus comienzos hasta su consolidación como actriz, vedette, conductora y personalidad televisiva.

Cecilia Roth como Moria Casan.

Cecilia Roth como Moria Casan.

Cuántos capítulos tiene “Moria”, la serie de Netflix sobre Moria Casán

La producción tendrá seis capítulos y recorrerá la historia de una mujer que convirtió la transgresión en una marca personal dentro de la cultura popular argentina.

Según la descripción oficial de Netflix, la ficción presentará a Moria como la protagonista de su propia historia y mostrará los distintos desafíos que atravesó a lo largo de una carrera marcada por la exposición pública, la reinvención y la polémica.

La serie buscará retratar a la diva desde una mirada íntima y artística, con un recorrido por las distintas etapas que la transformaron en uno de los personajes más reconocidos del país.

La elección de tres intérpretes responde a la intención de mostrar diferentes edades y momentos de la vida de Moria. La producción estará centrada no solo en sus trabajos en televisión, teatro y cine, sino también en su personalidad, su estilo único y la forma en que construyó una identidad propia dentro del entretenimiento argentino.

Qué dijo Moria sobre la serie de Netflix

La conductora habló en su programa matutino, “La mañana con Moria”, sobre el desafío de llevar su vida a la pantalla y destacó que interpretar su figura implica mucho más que copiar sus gestos más conocidos. La diva explicó que las actrices elegidas para la biopic no buscan hacer una imitación, sino construir distintas versiones de ella a partir de sus propias miradas.

Sofía Gala como Moria Casan joven.

Sofía Gala como Moria Casan joven.

“Ser Moria no es usar flequillo y decir mi amor”, sostuvo Casán al referirse al trabajo de Roth, Siciliani y Gala. “Obvio que habitarme a mí no es una caricatura. Es mucho más por la vida que tengo, por la política, las circunstancias en el mundo, el cine y la tele”, destacó.

Fecha de estreno de “Moria” en Netflix

La biopic sobre Moria Casán se estrenará en Netflix el 14 de agosto de 2026.

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