Filtraron un audio de la prima de Thiago Medina con una denuncia por presunto abuso

Un audio atribuido a la prima de Thiago Medina , ex participante de Gran Hermano , comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión luego de que la joven realizara una grave denuncia pública por un presunto episodio de abuso ocurrido durante su infancia.

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El material fue difundido por el usuario Maatigonz y contiene declaraciones de la joven dirigidas a un periodista, en las que relata un hecho que, según su testimonio, habría ocurrido cuando tenía 12 años. La denuncia no surge de una presentación judicial informada en la nota, sino de un testimonio difundido públicamente a través de una grabación que se viralizó en redes sociales.

En el audio, la joven afirmó: “Yo tenía 12 años cuando me pasó esto con Thiago” y sostuvo que decidió contar lo ocurrido años después, cuando tenía 15.

Según su relato, comunicó la situación a su familia y posteriormente se produjo una reunión con el entorno familiar de Thiago Medina. La joven aseguró que, tras esa instancia, sus familiares habrían difundido una versión que negaba sus dichos.

“Yo lo conté cuando tenía 15, me animé a contárselo a mi familia. Con mi familia fuimos a la casa de ellos a contarles, pero bueno, ellos se encargaron de divulgar las cosas por todos lados diciendo que yo mentía”, expresó en la grabación.

Qué contó sobre el presunto episodio

De acuerdo con el testimonio difundido, Thiago Medina solía quedarse a dormir en la vivienda familiar por el vínculo de parentesco.

La joven relató que, mientras el exparticipante de Gran Hermano jugaba videojuegos con su hermano, ella se encontraba en su habitación mirando televisión. Según indicó, en ese momento él habría ingresado y se habría producido el episodio que denuncia.

“Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo, se quedaba a dormir en mi casa. Estábamos... él estaba con mi hermano jugando al Free Fire y yo estaba en la pieza mirando la tele cuando él se viene a acostar conmigo y ahí empezó todo”, afirmó.

La respuesta que, según la joven, recibió de la familia

En otro tramo del audio, la prima de Thiago Medina aseguró que el ex participante se presentó en su casa junto a su padre y que habrían planteado que ella intentaba iniciar una relación con él. La joven rechazó esa versión y manifestó: “¿Cómo voy a querer estar yo con mi primo?”.

Hasta el momento, el material difundido corresponde al testimonio de la joven y no se informaron en la nota declaraciones públicas de Thiago Medina ni de su entorno en respuesta a la acusación.