9 de junio de 2026 - 13:54

Autorizan la cremación de los restos del Indio Solari tras conocerse los resultados finales de la autopsia

Será luego de que finalice una ceremonia privada de despedida que realizan sus familiares en Lanús.

La última misa del Indio: un millón de ricoteros despidió a Solari en una peregrinación histórica &nbsp;

La última misa del Indio: un millón de ricoteros despidió a Solari en una peregrinación histórica

 

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Los Andes
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Justicia de Morón autorizó este martes la cremación de los restos de Carlos Alberto "Indio" Solari, el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, luego de recibir los estudios complementarios de la autopsia que descartaron la presencia de alcohol o drogas en su organismo al momento de su fallecimiento.

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La decisión fue tomada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, quien firmó la autorización tras el aval del fiscal Lucio Rivero, encargado de la investigación iniciada para determinar las causas de la muerte del músico.

Según fuentes judiciales, los análisis toxicológicos revelaron que Solari únicamente tenía en su organismo restos de los medicamentos que utilizaba para tratar la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace años.

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico.
Foto de la masiva despedida al Indio Solari en Avellaneda.

Foto de la masiva despedida al Indio Solari en Avellaneda.

La cremación había sido solicitada por la familia del artista, que desde la mañana de este martes participa de una ceremonia privada de despedida en el cementerio de Lanús. Del velatorio forman parte su viuda, Virginia Mones Ruiz, su hijo Bruno y un reducido grupo de familiares y personas de su círculo más cercano.

De acuerdo con las mismas fuentes, la cremación responde además a un deseo expresado por el propio Solari en vida, por lo que se concretará una vez finalizada la ceremonia íntima.

La autopsia realizada tras su muerte había determinado que el músico falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Sin embargo, el fiscal Rivero decidió aguardar los resultados de los estudios complementarios antes de autorizar la disposición final de los restos.

indio solari
El Indio Solari murió el pasado viernes por un ACV hemorrágico.

El Indio Solari murió el pasado viernes por un ACV hemorrágico.

Los informes recibidos en las últimas horas descartaron la existencia de hechos traumáticos o elementos que hicieran sospechar otras circunstancias vinculadas al fallecimiento, por lo que la autorización judicial fue concedida y el cierre de la causa se considera inminente.

El Indio Solari murió el viernes pasado en su vivienda de Parque Leloir, generando una profunda conmoción en el mundo de la música y entre millones de seguidores que durante décadas acompañaron su carrera artística, primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Mientras tanto, uno de los próximos pasos administrativos será la inscripción formal de la defunción. Para ello, la familia deberá presentar el pedido correspondiente ante la Justicia, trámite que requiere la autorización del fiscal de la causa.

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