Promesa cumplida: las cenizas del fanático del Indio Solari ya descansan junto a su ídolo

Enviado especial de Los Andes a Avellaneda. Desde su publicación en Los Andes , la imagen de Darío , un docente de educación especial de Wilde, junto a la urna de cenizas de su amigo Omar, fanático del Indio Solari , recorrió el país y mostró que la muerte no siempre pone punto final a las historias: las promesas sobreviven al inexorable paso del tiempo y a la ausencia física.

Un hombre solo en las vías con una urna: la emotiva historia de un fanático en la despedida al Indio Solari

Lo que parecía improbable terminó ocurriendo gracias a una combinación de solidaridad, repercusión pública y sensibilidad humana. Es que los restos del fanático lograron su destino junto al ídolo en la sala velatoria organizada en el polideportivo Gatica, en la localidad bonaerense de Avellaneda, escenario de la multitudinaria despedida al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Fue un día muy movilizante. Finalmente pudimos ingresar con la urna ", contó Darío a Los Andes horas después de concretar el homenaje a su amigo Omar Daniel Cardozo Duarte, fallecido en 2022 tras enfrentar una "malvada enfermedad".

"Fue un día muy movilizante. Finalmente pudimos ingresar con la urna", contó Dario. "Tras la nota (de Los Andes) me llamaron muchísimas personas y me escribieron de todos lados, fue una locura", agregó Nota completa https://t.co/kiP6smmD5h pic.twitter.com/N8lKfkJEox

Vistiendo una camiseta retro de la Selección Argentina heredada de su amigo , Darío entró al lugar junto a la hija del fallecido Omar , y el adiós cobró otra dimensión.

"Tras la nota (en Los Andes) me llamaron muchísimas personas y me escribieron de todos lados, fue una locura", relató Darío, todavía sorprendido por la repercusión en las redes sociales.

Una vez concretada la entrega de la urna y tras regresar a su casa, Darío recibió un mensaje que terminó de ratificar que la promesa a su amigo Omar había sido cumplida. Del otro lado estaba Eduardo "Wado" de Pedro, el dirigente camporista y actual senador nacional.

"Wado de Pedro nos escribió y nos mandó un video para mostrarnos que la urna estaba junto al Indio", dijo Darío, tal como se puede apreciar en el video.

Después de tantas horas de incertidumbre y nervios, apareció la confirmación de que las cenizas de Omar habían llegado al lugar que él había elegido simbólicamente para descansar.

"Nos aseguró que la iban a llevar junto a todas las cosas que le dejaron al Indio", comentó Darío sobre el destino final de las cenizas de Omar.

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La historia de Omar, el fanático del Indio Solari que ahora descansa junto a su ídolo

Detrás de la pequeña urna de madera hay mucho más que una admiración musical. Es el símbolo de una amistad construida durante décadas y una promesa nacida en conversaciones compartidas, misas ricoteras y una pasión que atravesó generaciones.

Omar Cardozo murió en 2022 después de enfrentar, según definió Darío, una "malvada enfermedad". Pero incluso después de su fallecimiento, seguía presente en las charlas de quienes lo conocieron.

1 La emotiva historia de Darío en la despedida al Indio Solari: llevaba la urna de cenizas de su amigo Omar Los Andes

"Era muy fanático del Indio y Los Redonditos, los fue a ver muchas veces", declaró el docente de Wilde.

La misión de Darío comenzó con el consentimiento de la familia de su amigo de llevar las cenizas a Avellaneda. Para su tranquilidad, los padres de Omar comprendieron desde el primer momento la dimensión del homenaje y aceptaron la propuesta.

"Se despidieron ellos en privado de los restos de su hijo y me entregaron la urna", contó Darío.

La escena fue íntima y profundamente emotiva, especialmente, por la reacción del padre de Omar. "Nos dimos un abrazo increíble, incluso con su padre, un herrero 'duro', de esos hombres poco demostrativos", rememoró el hombre detrás de la misión.

Tras la bendición familiar, Darío emprendió el recorrido hasta el "último ritual ricotero", demostrando que algunas promesas, por difíciles que parezcan, merecen ser cumplidas hasta el final.