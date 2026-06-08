8 de junio de 2026 - 13:15

De Evita a Maradona: el Indio Solari y una asistencia récord entre los grandes velatorios de la historia

Grandes figuras de la política y la cultura convocaron a millones de personas en distintas épocas. Un repaso en cifras, fotos y datos de interés.

Velatorios multitudinarios en Argentina: Indio Solari (2026), Eva Perón (1952), Néstor Kirchner (2010) y Diego Maradona (2020)

Velatorios multitudinarios en Argentina: Indio Solari (2026), Eva Perón (1952), Néstor Kirchner (2010) y Diego Maradona (2020)

Foto:

Archivo
1914: 200.000 personas para despedir a Jorge Newbery

1914: 200.000 personas para despedir a Jorge Newbery

Foto:

Archivo / Gentileza La Nación
1935: despedida a Carlos Gardel en el Luna Park

1935: despedida a Carlos Gardel en el Luna Park

Foto:

Creative Commons
Agosto de 1952: el féretro de Eva Perón en la despedida masiva de 16 días

Agosto de 1952: el féretro de Eva Perón en la despedida masiva de 16 días

Foto:

Archivo
1974: velatorio de Juan Domingo Perón

1974: velatorio de Juan Domingo Perón

Foto:

Archivo
El funeral de Mercedes Sosa en 2009

El funeral de Mercedes Sosa en 2009

Foto:

Archivo / Gentileza
Enero de 2010: despedida de la gente a Sandro

Enero de 2010: despedida de la gente a Sandro

Foto:

Archivo / Gentileza
El funeral de Néstor Kirchner en 2010

El funeral de Néstor Kirchner en 2010

Foto:

Presidencia / Creative Commons
2014: velatorio de Gustavo Cerati en la Legislatura porteña

2014: velatorio de Gustavo Cerati en la Legislatura porteña

Foto:

Archivo / Gentileza TN
Velatorio de Diego Maradona en plena pandemia (2020)

Velatorio de Diego Maradona en plena pandemia (2020)

Foto:

7 de junio de 2026: despedida al Indio Solari

7 de junio de 2026: despedida al Indio Solari

Foto:

NA / Daniel Vides
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La emotiva historia de Darío en la despedida al Indio Solari

Un hombre solo en las vías con una urna: la emotiva historia de un fanático en la despedida al Indio Solari
Lali y sus dos shows históricos en River

Lali hizo historia en River con Kylie Minogue, su homenaje al Indio Solari y el desahogo contra los ataques de Milei

Se trata de momentos en los que la muerte de una persona popular trasciende lo individual y se transforma en un fenómeno social capaz de movilizar a millones.

Desde entonces comenzó un fenómeno difícil de explicar únicamente desde la música. Cientos de miles de personas emprendieron viaje desde distintos puntos del país para participar de una despedida que rápidamente desbordó cualquier previsión.

El velatorio, realizado en el Polideportivo Gatica de Avellaneda, abrió sus puertas una hora antes de lo previsto debido a la llegada constante de fanáticos.

Las filas llegaron a extenderse por más de 70 cuadras y alcanzaron los límites con la Ciudad de Buenos Aires.

Despedida al Indio Solari
Despedida al Indio Solari.

Despedida al Indio Solari.

Familias enteras, grupos de amigos, motociclistas, trabajadores, jubilados y jóvenes que nunca llegaron a verlo en vivo compartieron una misma espera y la última "misa ricotera".

El fenómeno visto con el Indio Solari recordó a otros grandes duelos populares argentinos, donde la figura homenajeada funcionó como un símbolo capaz de unir generaciones y sectores sociales muy diversos.

La magnitud de la convocatoria ubica al funeral de Solari entre los más importantes de la historia argentina.

Dos millones de personas en el funeral de los 16 días para Eva Perón

El antecedente más impactante continúa siendo el de María Eva Duarte de Perón.

Tras su muerte en 1952, se estima que más de dos millones de personas participaron de un velatorio que se extendió durante dos semanas y que marcó para siempre la relación entre política, emoción popular y ritual colectivo: los restos pasaron por el Ministerio de Trabajo y Previsión, el Congreso de la Nación y, finalmente, la sede de la CGT.

Agosto de 1952: el féretro de Eva Perón en la despedida masiva de 16 días
Agosto de 1952: el féretro de Eva Perón en la despedida masiva de 16 días

Agosto de 1952: el féretro de Eva Perón en la despedida masiva de 16 días

Un millón para el velatorio del expresidente Juan Domingo Perón

También permanece en la memoria nacional la despedida de Juan Domingo Perón en 1974. En medio de un clima político extremadamente tenso, cerca de un millón de personas acudieron al Congreso y otro millón acompañó el cortejo fúnebre hacia la Quinta de Olivos.

1974: velatorio de Juan Domingo Perón
1974: velatorio de Juan Domingo Perón

1974: velatorio de Juan Domingo Perón

Maradona, entre el caos de la pandemia y el fervor popular

Décadas más tarde, la muerte de Diego Maradona, en noviembre de 2020, volvió a generar escenas de conmoción masiva, más allá de los cuestionamientos por las violaciones al aislamiento por el Covid-19.

XXXHOVHPTZHMXAPWFLMIXS7GE4.png?quality=75&smart=true&auth=b73794ed97ff97d79b927274981d2fe60de6800445c6b78ddb59627588170eea&width=980&height=640
El velorio masivo de Maradona también tuvo críticas por la falta de medidas sanitarias ante el Covid-19

El velorio masivo de Maradona también tuvo críticas por la falta de medidas sanitarias ante el Covid-19

Aunque las restricciones sanitarias y el cierre anticipado del velatorio impidieron una convocatoria aún mayor, cientos de miles de personas se acercaron a la Casa Rosada para despedir al ídolo futbolístico. Recordada es la postal del entonces presidente Alberto Fernández con un megáfono en la mano, intentando ordenar a los fanáticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1334168796580487175?s=20&partner=&hide_thread=false

El adiós a Néstor Kirchner en 2010: 500 mil personas llegaron a Casa Rosada

Antes, en 2010, el fallecimiento de Néstor Kirchner también movilizó a Casa Rosada a más de medio millón de personas, especialmente jóvenes militantes que encontraron en su figura una referencia política y generacional.

El funeral de Néstor Kirchner en 2010
El funeral de Néstor Kirchner en 2010

El funeral de Néstor Kirchner en 2010

Más despedidas masivas a grandes ídolos de la Argentina

Uno de los primeros casos de la historia, aunque por debajo de las convocatorias ya mencionadas, fue el de Jorge Newbery, considerado pionero de la aviación nacional y una de las figuras más admiradas de comienzos del siglo XX.

Tras su muerte en marzo de 1914, el país quedó conmocionado. Su funeral se extendió durante tres días y convocó a más de 200.000 personas, una cifra extraordinaria para la época. Más de un siglo después, sus restos continúan descansando en un imponente mausoleo de granito negro y bronce, coronado por cóndores, en el Cementerio de la Chacarita.

1914: 200.000 personas para despedir a Jorge Newbery
1914: 200.000 personas para despedir a Jorge Newbery

1914: 200.000 personas para despedir a Jorge Newbery

Entre las figuras de la cultura popular, pocas despedidas alcanzaron la dimensión de Carlos Gardel. Tras el accidente aéreo que le costó la vida en Medellín en 1935, sus restos fueron trasladados a Buenos Aires meses más tarde.

El velatorio realizado en el Luna Park reunió a unas 40.000 personas dentro del estadio, mientras que más de 100.000 acompañaron a pie el cortejo fúnebre hasta el Cementerio de la Chacarita.

1935: despedida a Carlos Gardel en el Luna Park
1935: despedida a Carlos Gardel en el Luna Park

1935: despedida a Carlos Gardel en el Luna Park

Cuando murió Sandro, cerca de 50.000 personas desfilaron en los primeros días de enero de 2010 por la capilla ardiente instalada en el Congreso, luego del traslado desde Mendoza, donde había sido trasplantado. A ellas se sumaron miles de seguidores apostados a lo largo del recorrido hacia el cementerio de Longchamps para darle el último adiós al "Gitano".

Enero de 2010: despedida de la gente a Sandro
Enero de 2010: despedida de la gente a Sandro

Enero de 2010: despedida de la gente a Sandro

La música volvió a generar una conmoción similar con la muerte de Mercedes Sosa en 2009. El Congreso de la Nación recibió a unas 25.000 personas que pasaron frente al féretro para dejar flores, cantar sus canciones y agradecerle a una de las voces más influyentes de América Latina.

El funeral de Mercedes Sosa en 2009
El funeral de Mercedes Sosa en 2009

El funeral de Mercedes Sosa en 2009

En 2014, la despedida de Gustavo Cerati reunió a cerca de 30.000 personas en la Legislatura porteña. Durante toda la noche y el día siguiente, una fila constante de admiradores avanzó bajo la lluvia para rendir homenaje al exlíder de Soda Stereo.

Luego, una extensa caravana acompañó sus restos hasta la Chacarita.

2014: velatorio de Gustavo Cerati en la Legislatura porteña
2014: velatorio de Gustavo Cerati en la Legislatura porteña

2014: velatorio de Gustavo Cerati en la Legislatura porteña

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Despedida al Indio Solari. Participación masiva en Avellaneda.

Los Andes en el adiós al Indio Solari: bajo la lluvia, cerró el histórico homenaje con cerca de un millón de fans

Fanáticos del Indio lo despiden en la plaza Independencia.

El Indio, las misas ricoteras y aquello que los sociólogos no supimos mirar

La última misa del Indio: un millón de ricoteros despidió a Solari en una peregrinación histórica  

La última misa del Indio: cerca de un millón de ricoteros despidió a Solari en una peregrinación histórica

Despedida al Indio Solari.

Último adiós al Indio Solari: una multitud convirtió el duelo en homenaje