Un "Mendopalooza": la impresionante grilla de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino en General Alvear

Divididos, La Delio Valdez, Lisandro Aristimuño, Kapanga y Topa son algunos de los artistas convocados para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, el 26 de septiembre, en General Alvear. Las entradas.

La primavera mendocina ya tiene una cita marcada en el calendario: la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino confirmó su regreso con una grilla que combina figuras consagradas, nuevas voces y propuestas pensadas para públicos diversos. El encuentro se realizará el sábado 26 de septiembre en el Predio Ferial de General Alvear y promete consolidarse como uno de los eventos culturales y musicales más convocantes del sur provincial.

En esta nueva edición, la organización apuesta por una programación súper convocante que cruza géneros y generaciones. Entre los primeros artistas confirmados se destacan Divididos, referentes indiscutidos del rock nacional; La Delio Valdez, que viene revitalizando la escena tropical con su impronta orquestal; y Cruzando el Charco, uno de los nombres que mejor dialoga con el público joven.

La grilla también suma a Bandalos Chinos, exponentes del indie pop latinoamericano; a la voz en ascenso de Maggie Cullen; y a Topa, en una apuesta por incluir propuestas familiares dentro del festival. El recorrido continúa con La Franela, Kapanga, Piti Fernández, Yami Safdie y Lisandro Aristimuño, completando un line up que oscila entre el rock, el pop, la canción y la música popular.

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Lejos de limitarse a una celebración cervecera, el evento busca posicionarse como una experiencia integral que articula gastronomía, producción local y espectáculos en vivo. La grilla seguramente ayudará a reactivar el turismo en el departamento y la provincia.