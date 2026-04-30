Un "Mendopalooza": la impresionante grilla de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino en General Alvear

La primavera mendocina ya tiene una cita marcada en el calendario: la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino confirmó su regreso con una grilla que combina figuras consagradas, nuevas voces y propuestas pensadas para públicos diversos. El encuentro se realizará el sábado 26 de septiembre en el Predio Ferial de General Alvear y promete consolidarse como uno de los eventos culturales y musicales más convocantes del sur provincial.
En esta nueva edición, la organización apuesta por una programación súper convocante que cruza géneros y generaciones. Entre los primeros artistas confirmados se destacan Divididos, referentes indiscutidos del rock nacional; La Delio Valdez, que viene revitalizando la escena tropical con su impronta orquestal; y Cruzando el Charco, uno de los nombres que mejor dialoga con el público joven.
La grilla también suma a Bandalos Chinos, exponentes del indie pop latinoamericano; a la voz en ascenso de Maggie Cullen; y a Topa, en una apuesta por incluir propuestas familiares dentro del festival. El recorrido continúa con La Franela, Kapanga, Piti Fernández, Yami Safdie y Lisandro Aristimuño, completando un line up que oscila entre el rock, el pop, la canción y la música popular.
Lejos de limitarse a una celebración cervecera, el evento busca posicionarse como una experiencia integral que articula gastronomía, producción local y espectáculos en vivo. La grilla seguramente ayudará a reactivar el turismo en el departamento y la provincia.
Dónde comprar las entradas
Desde la organización anticiparon que en las próximas horas se anunciarán nuevos nombres, lo que sugiere que la grilla aún no está cerrada y podría sumar más figuras de peso. Mientras tanto, la venta de entradas ya se encuentra habilitada a través de Ticketek, además de puntos físicos como el Cine Teatro Antonio Lafalla, delegaciones municipales, el Informador Turístico y Vinilo Group en San Rafael.