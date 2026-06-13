La madre del ex de Juanita Tinelli defendió a su hijo tras la denuncia: "Él no hizo absolutamente nada"

Luego de la denuncia por presunta violencia de género presentada por Juanita Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña , la madre del joven salió públicamente a defenderlo y aseguró que su hijo es inocente .

Juanita Tinelli denunció a su expareja por violencia de género tras un presunto ataque a golpes en un bar

Se trata de Julieta Cuiña , quien brindó su versión de los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 12 de junio en el bar Costa 7070, ubicado en la zona de Costanera Norte, donde se habría producido el episodio que derivó en la denuncia.

El parte policial indica que la joven denunció que su exnovio le habría dado un golpe en el rostro durante una discusión . Sin embargo, los efectivos que intervinieron en el lugar señalaron que la joven no presentaba lesiones visibles al momento de la denuncia.

En declaraciones televisivas, la madre del estudiante de Arquitectura sostuvo que su hijo se encontraba compartiendo una mesa con amigos cuando la influencer llegó al lugar acompañada por otro joven.

"Él compró una mesa junto con sus amigos en el boliche, tranquilos. Vino Juana con un chico, muy tarde, y se mostró con él en forma cariñosa, mientras se besaba en la mesa de Bautista", relató.

Según su versión, la situación generó incomodidad entre los presentes, quienes le pidieron a Bautista que le pidiera a su expareja que abandonara el sector.

"Los amigos se empezaron a sentir incómodos y le dijeron a Bauti que por favor le pida que se vaya de esa mesa. Ella no tenía ninguna ubicación y tampoco tenía por qué estar delante de ellos demostrando nada, y menos delante de un exnovio, porque es como adrede", afirmó.

Embed EXCLUSIVO: HABLA LA MAMÁ DEL EX DE JUANA TINELLI



"A Juana la tratamos como una hija"

"La relación se convirtió en tóxica"

"Paula Robles se comportó como una maleducada"#PasóEnAmérica pic.twitter.com/Nsj5VEc18y — América TV (@AmericaTV) June 13, 2026

La mujer aseguró que, tras ese pedido, se produjo una discusión durante la cual, según su relato, fue Juana quien reaccionó de manera agresiva. "Entonces Bautista le dijo: ‘Juana, por favor, te pido que te vayas de la mesa’. Ahí empezó todo, los manotazos de Juana hacia Bauti. Como él ya sabe y conoce la forma en que reacciona Juana, se puso detrás de sus amigos. Y esto está en la declaración del boliche. Él no hizo absolutamente nada", manifestó.

Asimismo, señaló que su hijo habría resultado con lesiones leves producto del altercado. "Bautista no está acostumbrado a la violencia y muchísimo menos a tener una situación violenta con una mujer que fue su pareja. Quedó rasguñado en la frente y en el cuello", sostuvo.

"Nosotros la quisimos como una hija. La tratamos como parte de nuestra familia. La hemos llevado de viaje porque se había ganado nuestro cariño. Incluso éramos conocidos de la familia Tinelli, hablamos mil veces con Marcelo", expresó en referencia al conductor Marcelo Tinelli.

Tras el incidente, personal de la Policía de la Ciudad y del SAME acudió al establecimiento. Según trascendió, la modelo se negó a ser revisada por los médicos y abandonó el lugar por sus propios medios.