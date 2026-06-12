Juanita Tinelli denunció a su expareja por violencia de género tras un presunto ataque a golpes en un bar

La modelo e influencer Juanita Tinelli denunció a su expareja, Bautista Cuiña , por presuntas lesiones en un contexto de violencia de género. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Norte PCyF, encabezada por la fiscal Lucía Florencia Paglianitti.

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Según la información preliminar a la que accedió NA, el episodio se habría producido alrededor de las 5:20 de la madrugada dentro del bar Costa 7070 , ubicado sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 7070, en la zona de Costanera Norte.

De acuerdo con el parte policial, la hija de Marcelo Tinelli manifestó que su expareja le habría propinado un golpe en el rostro durante una discusión . No obstante, los efectivos que intervinieron en el lugar señalaron que no observaron lesiones visibles al momento de tomar contacto con la denunciante .

Tras recibir el aviso, personal de seguridad del establecimiento intentó localizar al acusado , pero no logró encontrarlo dentro del establecimiento. Asimismo, efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME acudieron al lugar para asistir a la joven.

Las fuentes indicaron que la joven se negó a ser examinada por los profesionales médicos y posteriormente se retiró del lugar por sus propios medios .

En el marco de las actuaciones, un empleado de seguridad declaró haber presenciado una discusión entre ambas personas, aunque aseguró no haber observado el momento en que presuntamente ocurrió la agresión denunciada. Además, se constató que hay cámaras de seguridad en el sector donde se habría desarrollado el incidente.

Juanita Tinelli Juanita Tinelli se acercó hasta una comisaria para radicar la denuncia.

La Unidad Fiscal Norte abrió una causa por averiguación de lesiones y dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, solicitó el secuestro y análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad, además de la toma de declaración de la denunciante y de los empleados del establecimiento que estuvieron presentes durante los hechos. La Justicia le brindó a la joven custodia policial.