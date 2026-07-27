Lejos del streaming y la conducción, el sorprendente negocio de Cande Molfese en Palermo

La actriz inauguró una sucursal de Borja, un café de especialidad con opciones veganas y sin TACC, consolidando su faceta como empresaria gastronómica.

Cande Molfese decidió expandir sus horizontes más allá de los sets de grabación y los micrófonos de streaming. La reconocida actriz dio un paso firme en el mundo emprendedor al abrir su propio local gastronómico en una de las zonas más exclusivas de Palermo, apostando por un rubro que siempre le apasionó.

Ubicado en República de la India 2895, el espacio se llama Borja. Se trata de un café de especialidad que refleja fielmente el estilo de vida de Molfese, ofreciendo una carta diseñada para quienes buscan alternativas saludables y conscientes en medio del agitado ritmo porteño.

De un sueño postergado a una alianza familiar exitosa El proyecto no surgió de la noche a la mañana, sino que fue la evolución de un deseo que la actriz tenía desde 2019. Originalmente, Molfese proyectaba abrir un restaurante exclusivamente vegano, pero la dificultad para concretar ideas por su cuenta la llevó a buscar un modelo de negocio ya probado. La oportunidad se presentó a través de su ex-cuñado, quien ya operaba la sede original de Borja en el barrio de Belgrano. Al asociarse con él, Cande pudo fusionar una estructura comercial establecida con su impronta personal y sus propias preferencias alimenticias.

El local funciona hoy como un refugio urbano que ofrece desde desayunos hasta cenas. La propuesta incluye platos vegetarianos, veganos y diversas opciones aptas para celíacos. Esta diversificación responde a una tendencia creciente entre figuras del espectáculo que buscan solidez económica en rubros tangibles como la gastronomía, alejándose de la volatilidad de los medios tradicionales.