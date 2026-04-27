Conmoción por la muerte de Lucas Herrera, músico tropical de 31 años: se descompensó después de un show

Lucas Herrera , de 31 años e integrante de la banda Hechizo Tropical, se descompensó minutos después de terminar su presentación el domingo por la madrugada en un boliche de Mar del Plata y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde se confirmó su muerte.

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El grupo, que mezcla cumbia, guaracha y chamamé, comunicó la noticia en sus redes sociales con un mensaje breve: “Lamentablemente queremos comunicarle el deceso de nuestro compañero Lucas”.

Dentro de la banda, Herrera era conocido como “Capi” y cumplía un rol particular : no tocaba instrumentos, sino que estaba a cargo de las animaciones que acompañaban los shows y los contenidos audiovisuales.

La noche había comenzado como una más en el boliche Viva Juliana , donde Hechizo Tropical compartía grilla con otros artistas del circuito como Marea Guarachera, Dani El Símbolo y La Base.

Conmoción por la muerte de Lucas Herrera, músico e integrante del grupo Hechizo Tropical

Conmoción por la muerte de Lucas Herrera, músico e integrante del grupo Hechizo Tropical

Sin embargo, tras la descompensación de Herrera, el evento fue suspendido . “Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento”, informaron desde el local.

De qué murió Lucas Herrera en Mar del Plata

Las primeras reconstrucciones citadas por el medio local 0223 indican que el músico habría convulsionado dentro del establecimiento y luego sufrió un paro cardíaco. Ante la demora de la ambulancia, quienes estaban con él decidieron trasladarlo en un vehículo particular al hospital, donde, según trascendió, ingresó ya sin vida.

Por estas horas, la causa exacta de la muerte permanece bajo estudio. Si bien versiones preliminares mencionan posibles antecedentes coronarios, se espera el resultado de la autopsia para confirmar qué originó el cuadro.

Dolor por la muerte de Lucas Herrera, integrante de una banda de música tropical Dolor por la muerte de Lucas Herrera, integrante de una banda de música tropical Facebook

Herrera, que en sus redes mostraba su vida cotidiana, incluido su fanatismo por Chevrolet y su vínculo con su hijo, generó una fuerte repercusión entre seguidores y colegas. Tras difundirse la noticia, la banda incluso compartió un alias para colaborar con su familia, iniciativa que luego dieron por cerrada al confirmar que lograron reunir el dinero necesario para la despedida.

Sus restos serán velados este lunes en una sala de Mar del Plata y luego trasladados al cementerio local. En paralelo, las redes se llenaron de mensajes de despedida que reconstruyen, entre recuerdos y afecto, el lugar que Lucas ocupaba dentro del grupo y en el circuito tropical.