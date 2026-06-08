8 de junio de 2026 - 22:10

El joven atropellado tras una pelea pidió que la causa sea investigada como tentativa de homicidio

El hecho ocurrió en Mar del Plata. El joven, junto a su defensa, pidió que se analice si el hecho puede encuadrarse como tentativa de homicidio.

Investigan en Mar del Plata una pelea que terminó con un joven herido.

Investigan en Mar del Plata una pelea que terminó con un joven herido.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la madrugada del lunes, un joven de 22 años fue atropellado luego de haber sido empujado durante un incidente ocurrido en la zona de Playa Grande, en Mar del Plata. Afortunadamente la víctima sobrevivió.

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Tras el hecho, el joven reclamó públicamente la detención de la persona a la que señala como responsable de la agresión. Todo ocurrió en las inmediaciones del boliche Mr. Jones y quedó registrado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares.

Las imágenes muestran el momento en que la víctima cae hacia la calzada y es embestida por un automóvil que circulaba por el lugar.

El pedido de la víctima

A través de una publicación en redes sociales, el joven explicó los motivos por los que decidió hacer pública su situación y expresó su preocupación porque el acusado continúe en libertad. Según manifestó, busca que la Justicia profundice la investigación y analice todas las circunstancias que rodearon el episodio.

En ese contexto, solicitó la inmediata detención de quien identifica como su agresor y pidió que se evalúe una posible modificación de la calificación legal de la causa.

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Actualmente, el expediente se encuentra en la Fiscalía N.º 4 de Mar del Plata bajo la carátula de lesiones dolosas. Sin embargo, la víctima y su representación legal solicitaron que se determine si los hechos podrían encuadrarse en una figura penal más grave.

De acuerdo con el planteo presentado, las amenazas previas, la mecánica del episodio y la conducta posterior atribuida al acusado son elementos que deberían ser considerados durante la investigación. "Solicitamos que se disponga la inmediata detención de mi agresor y que se investigue si los hechos podrían constituir una tentativa de homicidio", señaló.

La investigación continúa

En su mensaje, el joven sostuvo que la agresión comenzó antes del atropello y afirmó que fue amenazado durante una discusión. Según su versión, posteriormente fue empujado hacia la calle cuando circulaba un vehículo, situación que derivó en el impacto registrado en video.

También aseguró que, tras el episodio, el acusado abandonó el lugar sin asistirlo.

El caso generó una amplia repercusión luego de la difusión de las imágenes del atropello, que muestran la violencia del impacto sufrido por la víctima. Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades deberán analizar las pruebas incorporadas al expediente y definir los próximos pasos de la causa.

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