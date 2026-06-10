Un mensaje intimidatorio colocado frente al Instituto Albert Einstein (IAE) de Mar del Plata generó preocupación en la comunidad educativa y derivó en un fuerte pronunciamiento de los docentes, quienes denunciaron situaciones de violencia, discriminación y amenazas dentro y fuera del ámbito escolar.

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El episodio ocurrió cuando apareció un pasacalles dirigido a dos integrantes del equipo directivo de la institución. El mensaje decía: “ Pablo y Ana, cuando se abusa de la autoridad se pierde. Quisieron meter mano y yo metí el brazo. Atte: El Intocable ”.

La situación cobró mayor repercusión luego de que la imagen del cartel fuera difundida en una cuenta de Instagram vinculada a estudiantes que egresarán en 2026. Allí se agregó una nueva frase: “ Hablamos con los dueños del circo, no con los monos ”.

El mensaje que replicó la cuenta de instagram de la promoción 2026 del colegio.

Preocupación en una escuela de Mar del Plata porque un alumno amenazó a docentes con un pasacalles: "El intocable"

La carta de los docentes ante las amenazas

Tras lo sucedido, los docentes del establecimiento publicaron una carta abierta en redes sociales en la que expresaron su preocupación por el clima que atraviesa la comunidad educativa.

“Nos preocupa el momento en que la crueldad deja de escandalizar y se transforma en una pedagogía que enseña la desensibilización. Nos preocupa el momento en que la humillación se convierte en entretenimiento. Nos preocupa el momento en que la discriminación se disfraza de opinión”, señalaron.

Los educadores remarcaron que los hechos recientes los obligaron a detener sus actividades para reflexionar sobre el rol de la escuela y la convivencia dentro de la institución.

“Hoy decidimos frenar y actuar con este pequeño gesto simbólico en el inicio de este día. No podemos ni queremos hacer como si nada estuviera sucediendo en la escuela porque sí, efectivamente, están sucediendo hechos que nos conmueven”, expresaron.

El diario La Capital de Mar del Plata informó que el pasacalles habría sido colocado por un alumno del nivel secundario cuya matrícula no había sido renovada por cuestiones disciplinarias. No obstante, el estudiante logró reincorporarse luego de presentar un recurso ante la Justicia Civil.

En el documento difundido por los docentes también se describen distintas situaciones que, según denunciaron, se repiten dentro de la comunidad educativa.

“Burlas y menosprecio entre compañeros, miradas y voces que juzgan lo distinto, indiferencia ante el dolor del otro, mensajes de odio naturalizados, cantos insultantes y amenazas en la puerta de la escuela con agresiones y provocaciones explícitas a docentes y directivos”, enumeraron.

La carta además vinculó estos episodios con un contexto más amplio de creciente violencia escolar en distintos puntos del país. “Armas en mochilas, amenazas de masacres difundidas en redes sociales y listas de alumnos señalados como objetivos”, advirtieron.

Los docentes también mencionaron casos recientes ocurridos en otras instituciones educativas, entre ellos escuelas que debieron suspender clases por amenazas, agresiones físicas contra profesores, ataques a estudiantes con discapacidad y hechos de extrema violencia protagonizados por menores de edad.

“Comunidades enteras atravesadas por el temor, la incertidumbre y la sensación de que algo se está quebrando o ya se quebró”, afirmaron.

Al cierre del mensaje, los educadores hicieron un llamado a las familias y a toda la comunidad educativa para acompañar el trabajo de la escuela y fortalecer los espacios de convivencia y formación. "Una comunidad que deja sola a su escuela termina, tarde o temprano, dejándose sola a sí misma. Nadie se salva solo. La escuela tampoco".