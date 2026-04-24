Esta noche en Netflix: la extrema película de acción que dejó secuelas físicas en Charlize Theron

Ya está disponible en Netflix una nueva película de acción que apuesta por llevar al límite tanto a sus personajes como a sus protagonistas. Con escenarios extremos y una tensión constante que se trasladó al detrás de escena cuando Charlize Theron, estrella principal, terminó con lesiones reales durante el rodaje.

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“Apex” es una producción protagonizada por Theron junto a Taron Egerton , que ya está disponible en la plataforma y se posiciona como una de las propuestas más intensas dentro del género.

La trama sigue a una mujer que se interna sola en una región salvaje de Australia mientras atraviesa un duelo personal. Lo que parece un viaje introspectivo pronto se transforma en una pesadilla cuando se convierte en el objetivo de un asesino que la elige como presa en un juego mortal.

A partir de ese momento, la historia se convierte en una cacería donde la protagonista deberá usar todas sus habilidades para sobrevivir , en un entorno natural que no da tregua y se vuelve tan peligroso como su perseguidor.

El director Baltasar Kormákur, reconocido por películas como "Everest" o "A la deriva", vuelve a explorar cómo reaccionan las personas frente a situaciones límite. Su sello se nota en la combinación de paisajes hostiles, tensión psicológica y desafíos físicos reales para el elenco.

Charlize Theron y un rodaje al límite

"Apex", la nueva película de Netflix con Charlize Theron "Apex", la nueva película de Netflix con Charlize Theron gentileza

Uno de los aspectos que más llamó la atención es el nivel de exigencia física que implicó la película. Rodada en locaciones reales, la producción obligó a sus actores a trabajar en condiciones duras, lejos de los sets controlados habituales.

Incluso, Theron sufrió una fractura en los dedos del pie durante el rodaje, pero decidió continuar la filmación sin detener la producción.