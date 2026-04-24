24 de abril de 2026 - 13:11

Esta noche en Netflix: la extrema película de acción que dejó secuelas físicas en Charlize Theron

Una película que llevaa la protagonista a luchar contra un asesino despiadado. El rodaje provocó una grave lesión en la actriz.

La nueva película de Netflix con Charlize Theron&nbsp;

La nueva película de Netflix con Charlize Theron 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Ya está disponible en Netflix una nueva película de acción que apuesta por llevar al límite tanto a sus personajes como a sus protagonistas. Con escenarios extremos y una tensión constante que se trasladó al detrás de escena cuando Charlize Theron, estrella principal, terminó con lesiones reales durante el rodaje.

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“Apex” es una producción protagonizada por Theron junto a Taron Egerton, que ya está disponible en la plataforma y se posiciona como una de las propuestas más intensas dentro del género.

Una historia de supervivencia en condiciones extremas

La trama sigue a una mujer que se interna sola en una región salvaje de Australia mientras atraviesa un duelo personal. Lo que parece un viaje introspectivo pronto se transforma en una pesadilla cuando se convierte en el objetivo de un asesino que la elige como presa en un juego mortal.

Embed - Apex | Official Trailer | Netflix

A partir de ese momento, la historia se convierte en una cacería donde la protagonista deberá usar todas sus habilidades para sobrevivir, en un entorno natural que no da tregua y se vuelve tan peligroso como su perseguidor.

El director Baltasar Kormákur, reconocido por películas como "Everest" o "A la deriva", vuelve a explorar cómo reaccionan las personas frente a situaciones límite. Su sello se nota en la combinación de paisajes hostiles, tensión psicológica y desafíos físicos reales para el elenco.

Charlize Theron y un rodaje al límite

"Apex", la nueva película de Netflix con Charlize Theron

"Apex", la nueva película de Netflix con Charlize Theron

Uno de los aspectos que más llamó la atención es el nivel de exigencia física que implicó la película. Rodada en locaciones reales, la producción obligó a sus actores a trabajar en condiciones duras, lejos de los sets controlados habituales.

Incluso, Theron sufrió una fractura en los dedos del pie durante el rodaje, pero decidió continuar la filmación sin detener la producción.

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