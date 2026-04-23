Tiene 6 capítulos: la miniserie de intriga ambientada en Madrid que arrasa en Netflix

Esta miniserie ambientada en Madrid se destaca en Netflix por su ritmo y su capacidad de generar tensión desde el primer episodio. La ficción española de apenas seis capítulos, que combina suspenso psicológico y thriller, sigue a un hombre que debe pagar fortunas para evitar muertes. Pero, ¿qué tanto le importan si son al azar y desconocidos?

Con 5 temporadas en Netflix: la serie española sobre cuatro mujeres que desafían las reglas del Madrid de 1928

La miniserie de 8 capítulos cortos que se estrenó en Netflix: mezcla crimen y comedia y lidera lo más visto

Se trata de “Los favoritos de Midas”, una producción que acumula millones de reproducciones en más de 190 países. El guion estuvo a cargo de Mateo Gil, responsable de varias producciones de culto española, y Miguel Barros.

La historia toma como punto de partida un relato del escritor estadounidense Jack London , pero traslada el conflicto a una Madrid actual, donde el poder económico, los medios y la presión pública juegan un rol clave.

"Los Favoritos de Midas", la miniserie de Netflix ideal para maratonear.

"Los Favoritos de Midas", la miniserie de Netflix ideal para maratonear.

El protagonista es Víctor Genovés, un empresario exitoso vinculado al mundo editorial que recibe un mensaje inquietante: un grupo desconocido le exige dinero bajo una amenaza extrema.

La condición es simple y brutal. Si no paga, comenzarán a morir personas al azar. Sin conexión con él, sin lógica aparente. Solo víctimas elegidas como parte de un juego macabro que escala con el paso de los días.

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Cada mensaje anuncia una muerte inminente, y esa presión lleva al protagonista a recurrir a un inspector con la misión de rastrear a los responsables y frenar la cadena de crímenes. Al mismo tiempo, gana peso Mónica, una periodista que trabaja para Genovés y se convierte en el eje moral de la historia.

A partir de ahí, la serie construye un escenario cargado de tensión, donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles y el espectador queda atrapado en una pregunta incómoda: ¿hasta dónde se puede ceder para evitar una tragedia?

El elenco español de "Los favoritos de Midas"

El elenco español está liderado por figuras de peso dentro de la escena audiovisual: Luis Tosar se pone en la piel de Víctor Genovés; Marta Belmonte interpreta a Mónica Báez; y Willy Toledo encarna al inspector Conte.