23 de abril de 2026 - 10:10

Con 5 temporadas en Netflix: la serie española sobre cuatro mujeres que desafían las reglas del Madrid de 1928

Ambientada en el edificio más moderno de la capital española, la trama une a cuatro operadoras que enfrentan desde la violencia doméstica hasta pasados delictivos.

Las Chicas del Cable: un éxito de Netflix que nunca pasa de moda

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Las chicas del cable se consolida como una de las producciones españolas más exitosas de Netflix. La historia se sitúa en el Madrid de 1928, donde cuatro mujeres de distintos orígenes comienzan a trabajar en la centralita de la única compañía telefónica nacional, enfrentando desafíos sociales en busca de su propia independencia.

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Madrid en 1928 es el escenario de una transformación profunda. Dentro de las oficinas de la recién nacida Telefónica, el edificio más moderno de toda la ciudad, se cruzan las vidas de Lidia, Marga, Ángeles y Carlota. Lo que comienza como un empleo convencional para ganar un sustento se convierte pronto en un espacio de resistencia y crecimiento personal frente a un entorno social que les niega sistemáticamente la autonomía. Juntas irán descubriendo el significado de la verdadera libertad mientras operan los cables que conectan a todo un país.

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El trasfondo social y las historias personales detrás de la centralita

Cada protagonista carga con un conflicto íntimo que refleja las duras problemáticas de la época. Lidia está acostumbrada a una vida marcada por delitos y peligros, e intenta limpiar su historial personal ingresando a esta compañía de fama mundial. Por otro lado, la serie aborda temas crudos y dolorosos como el maltrato físico que sufre Ángeles por parte de su marido, exponiendo la vulnerabilidad extrema de las mujeres en el ámbito doméstico de aquel entonces.

La lucha por la igualdad de derechos es otro eje fundamental de la trama, representado principalmente por el personaje de Carlota, quien busca la equidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Ella utiliza su nueva posición laboral para desafiar las normas sociales establecidas, mientras que Marga, una joven que llega desde un pequeño pueblo de España para cumplir su sueño, simboliza la esperanza y el choque cultural de adaptarse a la vertiginosa vida moderna de la capital.

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Un elenco de estrellas españolas

A pesar de los celos, las envidias y las traiciones que surgen en un ambiente de progreso, la amistad de estas mujeres es la herramienta definitiva para conquistar sus sueños. La producción destaca por su ambientación histórica y por conectar dilemas de hace un siglo con debates actuales sobre la libertad. Las actrices Blanca Suárez, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Ana Polvorosa encabezan un reparto sólido que explora qué significa ser independiente. Actualmente, la serie está disponible en el catálogo de streaming de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

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