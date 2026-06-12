12 de junio de 2026 - 11:59

La serie de ciencia ficción más espectacular de Netflix seguirá creciendo: ya hay novedades sobre la temporada 3

La segunda entrega aún está pendiente de estreno en la plataforma. Está creada por los directores de "Juego de Tronos".

Netflix ya trabaja en la tercera temporada de su serie de ciencia ficción más ambiciosas

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"El problema de los 3 cuerpos" es la adaptación de la exitosa saga literaria de Cixin Liu, creada para televisión por David Benioff y D. B. Weiss, los responsables de “Juego de Tronos”.

"El problema de los 3 cuerpos" todavía no estrena su segunda temporada.

"El problema de los 3 cuerpos" todavía no estrena su segunda temporada.

La tercera temporada de "El problema de los 3 cuerpos" ya está en producción

Las grabaciones de la nueva entrega se desarrollan en Budapest, otras regiones de Hungría y también en Londres, escenarios elegidos para continuar la historia inspirada en la popular trilogía de novelas de ciencia ficción.

Embed - El problema de los 3 cuerpos | Tráiler final | Netflix

El inicio anticipado del rodaje podría reducir el tiempo de espera entre la segunda y la tercera temporada, ya que Netflix busca avanzar con el desarrollo de la serie mientras continúa la posproducción de los próximos capítulos.

Cuándo podría estrenarse

La primera temporada debutó en marzo de 2024 y fue renovada apenas unos meses después por dos entregas adicionales. La segunda comenzó su producción a fines de 2025 y, aunque todavía no tiene una fecha exacta de lanzamiento, Netflix la ubica dentro de sus estrenos previstos para este año.

"El problema de los 3 cuerpos" todavía no estrena su segunda temporada.

"El problema de los 3 cuerpos" todavía no estrena su segunda temporada.

Teniendo en cuenta el tiempo que demandan los efectos visuales y el trabajo de posproducción característico de este tipo de producciones, todo indica que la tercera temporada podría llegar durante 2027.

De qué trata "El problema de los 3 cuerpos"

La serie sigue a un grupo de científicos que descubre una amenaza de origen extraterrestre capaz de cambiar el destino de la humanidad.

Basada en la trilogía "El recuerdo del pasado de la Tierra", la historia combina física, filosofía, política y ciencia ficción con una narrativa que se desarrolla a lo largo de distintas épocas.

El elenco principal está integrado por John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong y Benedict Wong, quienes encabezan una de las producciones más ambiciosas que Netflix realizó dentro del género.

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