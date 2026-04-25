Pimpinela hizo vibrar al Arena Maipú con un show inolvidable y a sala llena

Este viernes el dúo Pimpinela brindó un espectáculo memorable en el Arena Maipú , con un auditorio colmado y un público que acompañó cada momento con entusiasmo, emoción y participación activa. En el marco de su gira “Noticias del Amor” , Lucía Galán y Joaquín Galán ofrecieron una propuesta que combinó música, actuación y recursos audiovisuales en una puesta dinámica y emotiva.

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La noche comenzó con un clima familiar: el público fue llegando sin apuros, disfrutando la previa entre charlas y selfies, en una espera que se extendió algunos minutos más allá del horario previsto. Sin embargo, la ansiedad se transformó rápidamente en euforia cuando, pasadas las 21.15, las luces del estadio se apagaron y el show finalmente comenzó.

Con una apertura potente, el dúo inició el recorrido musical con “Vivir sin ti no puedo” , marcando desde el inicio el tono de una noche que iría creciendo en intensidad. Terminada la canción llegó el saludo que todos esperaban: "¿Cómo están todos?, estamos felices de estar un año más en Mendoza", expresó Joaquín.

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Un viaje por las décadas del amor

El espectáculo se desarrolló como un verdadero recorrido por distintas épocas, apoyado en pantallas donde los artistas aparecían como conductores de un noticiero ficticio titulado “Noticias del Amor”. En cada bloque, presentaban noticias con humor y sarcasmo donde mostraban cómo fueron cambiando el amor, las relaciones y los vínculos de pareja desde la década del 60 hasta la actualidad.

Pimpinela en el Arena Maipú Presentaban noticias con humor y sarcasmo donde mostraban cómo fueron cambiando el amor, las relaciones y los vínculos de pareja desde la década del 60 hasta la actualidad. Los Andes

Además, en una parte del show compartieron fragmentos de su vida personal, recordando a sus padres y mostrando imágenes familiares en las pantallas gigantes, lo que aportó un tono íntimo y emotivo a la propuesta. La puesta incluyó bailarines, efectos visuales y videoclips de sus grandes éxitos, que acompañaron cada momento del espectáculo.

Entre cambios de vestuario y una dinámica ágil, fueron sonando canciones que marcaron generaciones. El público acompañó cada bloque con entusiasmo, especialmente en clásicos como “A esa”, “Por ese hombre”, “Valiente” y “Dímelo delante de ella”, que generaron ovaciones y un clima de canto colectivo que se mantuvo durante toda la noche.

Pimpinela en el Arena Maipú Fue una noche única, cargada de recuerdos y nostalgia. Los Andes

Clásicos, emoción y participación del público

Uno de los aspectos más destacados fue la cercanía con la gente. Algunos fanáticos subieron al escenario, se sacaron fotos, grabaron videos y compartieron momentos junto al dúo. Incluso, una espectadora sorprendió con un cartel de cartulina bien iluminado, anunciando su cumpleaños, logrando la complicidad de los artistas y un saludo especial en medio del show.

La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos con “Me hace falta una flor”, que fue coreada de principio a fin. También se destacaron interpretaciones como “El amor no se puede olvidar” y “La familia”, donde la narrativa del espectáculo tomó mayor profundidad.

Pimpinela en el Arena Maipú Pimpinela volvió a demostrar su vigencia y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en un fenómeno internacional. Los Andes

Durante toda la noche, el público se mostró activo: ovacionó en distintos momentos, tarareó canciones, filmó con sus celulares y, en varios pasajes, iluminó el estadio encendiendo las linternas de sus celulares, generando una postal impactante frente al escenario.

Un cierre a pura nostalgia

En el tramo final, el público explotó con “Olvídame y pega la vuelta”, uno de los mayores éxitos del dúo, seguido por otras canciones emblemáticas que terminaron de consolidar una noche cargada de recuerdos, nostalgia y emoción compartida.

Pimpinela en el Arena Maipú Hubo cambios de vestuario, donde predominó el brillo y el negro, sin perder la elegancia de los artistas. Los Andes

Pimpinela en el Arena Maipú El dúo ofreció interpretaciones estelares en cada canción Los Andes

Acompañados por una banda en vivo, bailarines y un despliegue técnico de primer nivel, Pimpinela volvió a demostrar su vigencia y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en un fenómeno internacional. El público mendocino, expectante pero activo durante toda la velada, despidió al dúo con una ovación, confirmando que, a lo largo de las décadas, sus historias siguen encontrando eco en cada generación.