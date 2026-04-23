Pimpinela llega a Mendoza este viernes para dar un súper show en el Arena Maipú: dónde comprar las entradas

Después de un 2025 excepcional que volvió a confirmar su vigencia internacional, Pimpinela presenta su nuevo espectáculo “Noticias del Amor” , una propuesta que combina música, humor y emoción.

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En el marco de su gira Argentina 2026 vuelve a Mendoza, este viernes 24 de abril , en el Arena Maipú. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar (clientes Visa Banco Galicia 6 cuotas sin interés) y boletería del Arena (solo en efectivo).

Pimpinela inició el 2026 con un impactante estreno en Mar del Plata, donde Lucía y Joaquín Galán presentaron “Noticias del Amor”. Con localidades agotadas en el Polideportivo Islas Malvinas, el dúo reafirmó su fuerte vínculo con el público argentino y dio inicio a una extensa gira nacional que recorrerá el país durante gran parte del año.

Por este espectáculo fueron reconocidos con el Premios Estrella de Mar como Mejor Recital. Y también el Estrella de Mar de Oro , el máximo galardón que otorga cada verano la comunidad artística de la ciudad.

Con “Noticias del Amor” , los hermanos combinan música, teatro y relato audiovisual para contar cómo fueron cambiando el amor, las relaciones y los vínculos de pareja desde la década del 70 hasta la actualidad. Un show que dialoga con el presente, pero que también remite a los orígenes del dúo, a aquellos espectáculos con los que conquistaron al mundo en los años 80.

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Luego de agotar funciones en Estados Unidos, México, España y distintos puntos de América Latina, los hermanos Galán iniciaron en Mar del Plata un recorrido que los llevará por Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Neuquén, Mendoza, San Juan, Salta y Tucumán, antes de cerrar el año con funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El nuevo espectáculo “Noticias del Amor” es una experiencia diferente a cualquier otro concierto. Es un viaje musical y visual con los grandes éxitos del dúo, que llevará al público a conocer cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a través de las décadas.

Acompañados por una banda en vivo, coros, bailarines y un despliegue técnico de primer nivel, Pimpinela con su capacidad de reinvención, confirma, una vez más, el porqué de su permanente vigencia y convocatoria.

La setlist cubrirá todos los gustos. No faltarán los grandes clásicos de su música, desde “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “Dímelo delante de ella”, “Valiente”, “Me hace falta una flor”, “Vivir sin ti no puedo ”, hasta “La familia”, “El amor no se puede olvidar” o “Yo, dueña de la noche”, pasando por sus nuevas y exitosas historias como “Traición”, “Cuando lo veo” y “Lloro”.

Las entradas

Para el concierto en Mendoza, el público podrá optar por sumar el servicio de Priority Pass a la experiencia en el Arena Maipú Stadium. Priority Pass es un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada.

El servicio incluye: estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más; 2 tragos por cada Priority Pass (+18) u opción sin alcohol con maridaje; Fast-lane: acceso sin fila directo a tu lugar en el Stadium; baños exclusivos y acceso al Priority en la previa y durante el show. Este servicio de Power Play lo podes sumar a la compra de la entrada del show, a través de ticketek.com.ar.