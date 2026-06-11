Para los amantes del thriller: Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis protagonizan la nueva serie de Prime Video

La producción cuenta con ocho episodios. Su protagonista, una exitosa médica forense, debe resolver una serie de asesinatos que empezaron hace 28 años.

Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis protagonizan la nueva serie de Prime Video que promete atrapar a los amantes del thriller

Una prestigiosa médica forense debe resolver una seguidilla de asesinatos mientras intenta escapar de los fantasmas de su propio pasado. Con una historia cargada de tensión psicológica, secretos y giros inesperados, así arranca la serie de Prime Video con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis.

La serie se llama "Scarpetta" y está basada en la exitosa saga de novelas de Patricia Cornwell. El thriller cuenta con ocho capítulos y las interpretaciones de Kdiman y Lee Curtis son el corazón de cada episodio.

Nicole Kidman protagoniza "Scaerpetta" en Prime Video. Nicole Kidman protagoniza "Scaerpetta" en Prime Video. gentileza Un thriller sobre asesinatos en serie de Prime Video La historia sigue a la doctora Kay Scarpetta, una brillante médica forense que debe investigar una serie de homicidios mientras enfrenta conflictos personales que resurgen después de décadas. La narrativa alterna entre el presente y acontecimientos ocurridos casi treinta años atrás, un recurso que permite comprender cómo el pasado sigue marcando las decisiones y relaciones de los protagonistas.

Kidman interpreta a Kay, mientras que Lee Curtis encarna a un personaje fundamental dentro del entramado familiar que atraviesa toda la historia. A ellas se suman Bobby Cannavale, Ariana DeBose y Simon Baker, completando un reparto de figuras reconocidas por el público.

Embed - Scarpetta - Official Trailer | Prime Video Aunque la investigación criminal funciona como el eje principal del relato, la serie dedica gran parte de su desarrollo a los conflictos emocionales, los vínculos familiares y los traumas que arrastran sus protagonistas. Esa combinación entre misterio policial y drama psicológico le aporta una profundidad que recuerda a producciones como True Detective.