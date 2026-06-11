11 de junio de 2026 - 13:13

Para los amantes del thriller: Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis protagonizan la nueva serie de Prime Video

La producción cuenta con ocho episodios. Su protagonista, una exitosa médica forense, debe resolver una serie de asesinatos que empezaron hace 28 años.

Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis protagonizan la nueva serie de Prime Video que promete atrapar a los amantes del thriller

Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis protagonizan la nueva serie de Prime Video que promete atrapar a los amantes del thriller

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una prestigiosa médica forense debe resolver una seguidilla de asesinatos mientras intenta escapar de los fantasmas de su propio pasado. Con una historia cargada de tensión psicológica, secretos y giros inesperados, así arranca la serie de Prime Video con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis.

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La serie se llama "Scarpetta" y está basada en la exitosa saga de novelas de Patricia Cornwell. El thriller cuenta con ocho capítulos y las interpretaciones de Kdiman y Lee Curtis son el corazón de cada episodio.

Nicole Kidman protagoniza "Scaerpetta" en Prime Video.
Nicole Kidman protagoniza

Nicole Kidman protagoniza "Scaerpetta" en Prime Video.

Un thriller sobre asesinatos en serie de Prime Video

La historia sigue a la doctora Kay Scarpetta, una brillante médica forense que debe investigar una serie de homicidios mientras enfrenta conflictos personales que resurgen después de décadas. La narrativa alterna entre el presente y acontecimientos ocurridos casi treinta años atrás, un recurso que permite comprender cómo el pasado sigue marcando las decisiones y relaciones de los protagonistas.

Kidman interpreta a Kay, mientras que Lee Curtis encarna a un personaje fundamental dentro del entramado familiar que atraviesa toda la historia. A ellas se suman Bobby Cannavale, Ariana DeBose y Simon Baker, completando un reparto de figuras reconocidas por el público.

Embed - Scarpetta - Official Trailer | Prime Video

Aunque la investigación criminal funciona como el eje principal del relato, la serie dedica gran parte de su desarrollo a los conflictos emocionales, los vínculos familiares y los traumas que arrastran sus protagonistas. Esa combinación entre misterio policial y drama psicológico le aporta una profundidad que recuerda a producciones como True Detective.

Los resentimientos acumulados durante años, las inseguridades y los secretos familiares construyen una tensión permanente que se vuelve tan importante como la resolución de los asesinatos.

El elenco completo de "Scarpetta" de Prime Video.
El elenco completo de

El elenco completo de "Scarpetta" de Prime Video.

La saga de libros que inspiró la serie

Antes de llegar a Prime Video, Kay Scarpetta ya era uno de los personajes más populares de la literatura policial. Creada por la escritora estadounidense Patricia Cornwell, la médica forense debutó en 1990 con la novela "Postmortem" y, desde entonces, protagonizó 27 libros que conquistaron a millones de lectores en todo el mundo.

Los libros de Patricia Cornwell
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