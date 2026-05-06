6 de mayo de 2026 - 17:54

Salió el trailer de "Elle", la precuela de Legalmente Rubia: cuándo se estrenará en Argentina

La serie llegará en julio a Amazon Prime Video y se distribuirá en más de 240 países.

Elle, la serie precuela de Legalmente Rubia llega a Amazon Prime Video

Elle, la serie precuela de Legalmente Rubia llega a Amazon Prime Video

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La serie, precuela de la icónica película “Legalmente Rubia”, se estrenará el próximo 1 de julio en más de 240 países -incluida Argentina- y territorios alrededor del mundo, según confirmó Amazon Prime Video.

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La producción de Amazon Prime Video, en conjunto con Hello Sunshine, tendrá su presentación oficial este 11 de mayo en la ciudad de Nueva York, pero ya confirmó la existencia de la segunda temporada.

'Elle': la esperada precuela de "Legalmente Rubia"

La primera entrega sigue a Elle Woods -Lexi Minetree-, mucho antes de sentirse como un “pez fuera del agua” en Harvard en 1995, sumergida en las turbulentas aguas de sus estudios de bachillerato, donde se enfrenta a amistades complicadas, romances prohibidos y elecciones de moda un tanto dudosas.

Embed - Elle | Muy pronto en Prime Video

A pesar de todo, la protagonista utiliza a su familia como una guía y fortalece aún más el vínculo con su madre y demuestra que pueden superar cualquier obstáculo siempre que se tengan la una a la otra. Con cada desafío que enfrenta, se acerca más a su versión actual.

El elenco cuenta con June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como su padre Wyatt, junto a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz.

El reparto se completa con la participación de Jessica Belkin, Danielle Chand, Matt Oberg, Chloe Wepper, Logan Shroyer, Sharon Taylor, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada y James Van Der Beek.

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