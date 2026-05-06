Salió el trailer de "Elle", la precuela de Legalmente Rubia: cuándo se estrenará en Argentina

La serie llegará en julio a Amazon Prime Video y se distribuirá en más de 240 países.

La serie, precuela de la icónica película “Legalmente Rubia”, se estrenará el próximo 1 de julio en más de 240 países -incluida Argentina- y territorios alrededor del mundo, según confirmó Amazon Prime Video.

La producción de Amazon Prime Video, en conjunto con Hello Sunshine, tendrá su presentación oficial este 11 de mayo en la ciudad de Nueva York, pero ya confirmó la existencia de la segunda temporada.

'Elle': la esperada precuela de "Legalmente Rubia" La primera entrega sigue a Elle Woods -Lexi Minetree-, mucho antes de sentirse como un “pez fuera del agua” en Harvard en 1995, sumergida en las turbulentas aguas de sus estudios de bachillerato, donde se enfrenta a amistades complicadas, romances prohibidos y elecciones de moda un tanto dudosas.

Embed - Elle | Muy pronto en Prime Video

A pesar de todo, la protagonista utiliza a su familia como una guía y fortalece aún más el vínculo con su madre y demuestra que pueden superar cualquier obstáculo siempre que se tengan la una a la otra. Con cada desafío que enfrenta, se acerca más a su versión actual.