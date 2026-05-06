Luis Brandoni tendrá un homenaje sobre el escenario, a dos semanas de su muerte: los detalles

A poco más de dos semanas de su partida , el emblemático actor Luis Brandoni será homenajeado por su larga carrera y gran trayectoria en su lugar favorito: el escenario. El acto promete ser un encuentro para familia, amigos, colegas y periodistas, donde se podrán apreciar los últimos trabajos del artista.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el evento homenaje del actor se llevará a cabo esta tarde del 6 de mayo, a las 17:45, en el Teatro Multibaris. La ceremonia tendrá lugar en el mismo escenario al cual se subió el actor por última vez.

Luis Brandoni tendrá un homenaje a dos semanas de su fallecimiento.

“Primer homenaje a Luis Brandoni. Invitamos a un encuentro de familia, amigos, colegas y periodismo, a realizarse en el lugar que siempre eligió, el teatro, último escenario de una carrera excepcional. El acto será en Multitabaris, el próximo miércoles 6 de mayo a las 17.45 hs” , comunicó la cuenta oficial de Multiteatro.

Días antes de su inesperado fallecimiento, Brandoni brillaba sobre el escenario en la obra “¿Quién es quién?”, junto a Soledad Silveyra y con producción de Carlos Rottemberg. Las funciones tuvieron que ser suspendidas tras el malestar de ambos protagonistas, que luego finalizó con la muerte del artista.

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Este emotivo encuentro, a cargo del reconocido productor teatral, será un espacio para honrar la gran trayectoria de Brandoni y sus mejores años sobre el escenario que lo acogió durante sus últimos días.