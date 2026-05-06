6 de mayo de 2026 - 15:01

Luis Brandoni tendrá un homenaje sobre el escenario, a dos semanas de su muerte: los detalles

El emblemático actor y es legislador nacional será homenajeado por su larga carrera y gran trayectoria en el escenario, su lugar más querido.

Luis Brandoni tendrá un homenaje a dos semanas de su fallecimiento.

Luis Brandoni tendrá un homenaje a dos semanas de su fallecimiento.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

A poco más de dos semanas de su partida, el emblemático actor Luis Brandoni será homenajeado por su larga carrera y gran trayectoria en su lugar favorito: el escenario. El acto promete ser un encuentro para familia, amigos, colegas y periodistas, donde se podrán apreciar los últimos trabajos del artista.

Leé además

Luis Brandoni falleció este 20 de abril.

Cómo fue el accidente que terminó con la muerte de Luis Brandoni: "Se contó la verdad"

Por Redacción Espectáculos
Marta Bianchi, ex esposa de Luis Brandoni adoptó un  vida con un perfil más bajo en los últimos años.

La nueva vida de Marta Bianchi, la madre de Micaela y Florencia, las hijas de Luis Brandoni

Por Agustín Zamora

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el evento homenaje del actor se llevará a cabo esta tarde del 6 de mayo, a las 17:45, en el Teatro Multibaris. La ceremonia tendrá lugar en el mismo escenario al cual se subió el actor por última vez.

Luis Brandoni
Luis Brandoni tendrá un homenaje a dos semanas de su fallecimiento.

Luis Brandoni tendrá un homenaje a dos semanas de su fallecimiento.

Cómo será el homenaje a Luis Brandoni

“Primer homenaje a Luis Brandoni. Invitamos a un encuentro de familia, amigos, colegas y periodismo, a realizarse en el lugar que siempre eligió, el teatro, último escenario de una carrera excepcional. El acto será en Multitabaris, el próximo miércoles 6 de mayo a las 17.45 hs”, comunicó la cuenta oficial de Multiteatro.

Días antes de su inesperado fallecimiento, Brandoni brillaba sobre el escenario en la obra “¿Quién es quién?”, junto a Soledad Silveyra y con producción de Carlos Rottemberg. Las funciones tuvieron que ser suspendidas tras el malestar de ambos protagonistas, que luego finalizó con la muerte del artista.

Luis Brandoni, sobre el triunfo de Cambia Mendoza: “Tengo más esperanzas que nunca”
Luis Brandoni tendr&aacute; un homenaje a dos semanas de su fallecimiento.

Luis Brandoni tendrá un homenaje a dos semanas de su fallecimiento.

Este emotivo encuentro, a cargo del reconocido productor teatral, será un espacio para honrar la gran trayectoria de Brandoni y sus mejores años sobre el escenario que lo acogió durante sus últimos días.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Renato, Fabián Álvarez, Gerardo Gómez y Jorge Caloiro.en 1995.

Cuatro amigos, en la primavera de 1995

Papa Francisco junto a Marcelo Colombo

Certeras reflexiones sobre Francisco y su legado

The Rolling Stones

Los Rolling Stones están de vuelta: cómo es "Foreign Tongues", el nuevo álbum que saldrá en julio

Por Redacción Espectáculos
Ted Turner murió a los 87 años

Murió Ted Turner, fundador de CNN: las tres estancias que compró en la Patagonia argentina

Por Redacción Espectáculos