20 de abril de 2026 - 17:28

Cómo fue el accidente que terminó con la muerte de Luis Brandoni: "Se contó la verdad"

El actor murió este lunes a sus 86 años tras permanecer varios días internado. Se desmintió que haya tenido un ACV, como circuló previamente.

Luis Brandoni falleció este 20 de abril.

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Brandoni sufrió una caída que, en principio, no parecía de gravedad, pero con el correr del tiempo empeoró su cuadro de salud. Quien aportó detalles sobre lo sucedido fue Carlos Rottemberg, productor teatral que confirmó el fallecimiento del histórico artista argentino.

Accidente de Luis Brandoni: “Siempre se contó la verdad”

Durante el velatorio realizado en la Legislatura porteña, Rottemberg remarcó que desde el inicio se informó correctamente la situación y descartó versiones. "Es importante marcar que siempre se contó la verdad, la familia dijo la verdad, se desmintió de entrada que haya tenido un ACV porque no lo fue", dijo.

Según explicó, el hecho ocurrió el sábado 11 de abril en su domicilio. Brandoni “sufrió un golpe que derivó en un hematoma subdural, con un pronóstico inicial favorable, ya que se esperaba que se reabsorbiera sin mayores complicaciones”.

Sin embargo, afirmó que “el miércoles empezó a complicarse la situación".

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Rottemberg también detalló el contexto en el que ocurrió la caída. Esa noche, Brandoni no había asistido al teatro debido a que su compañera de elenco, Soledad Silveyra, se encontraba internada, lo que lo llevó a quedarse en su casa.

Cabe recordar que Brandoni y Silveyra estaban protagonizando la obra ¿Quién es quién? en el teatro Multitabaris de la calle Corrientes, luego de una exitosa temporada en Mar del Plata, según informó Clarín.

Respecto a esto, Carlos reveló detalles del accidente de Brandoni: "Solita sufrió una dolencia en su columna y eso hizo que Luis esté en la casa, justamente no trabajando, se sentó en una silla de su escritorio, con rueditas, se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja...".

"Y se resbaló de la silla con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio y a partir de ahí comienza esta recorrida que lamentablemente termina hoy con todos nosotros acá", concluyó Rottemberg desde el último adiós al actor.

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