Emotiva y familiar: es la última película que hizo Luis Brandoni y se puede ver en Netflix

Luis Brandoni es una de las bases del cine y el teatro argentino. Tras su fallecimiento, luego de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza en un accidente doméstico, su trabajo más reciente , estrenado en marzo de este año, es la película ideal para homenajear su trayectoria y está disponible en Netflix.

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Dirigida por Juan José Campanella y producida por 100 Bares, “Parque Lezama” es la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral protagonizada durante años por el propio Brandoni junto a Eduardo Blanco. El desafío no era menor, trasladar una historia íntima, pensada para el escenario, al lenguaje del cine.

La película propone algo simple, pero efectivo. Casi toda la acción ocurre en un banco del tradicional Parque Lezama, en Buenos Aires. Allí se cruzan dos hombres completamente distintos. León, interpretado por Brandoni, es un militante político de carácter fuerte, verborrágico y lleno de convicciones . Antonio, en la piel de Blanco, es más reservado, alguien que prefiere evitar conflictos y mantenerse al margen.

Lo que empieza como encuentros casuales se transforma en una relación marcada por el debate, los recuerdos y las diferencias. A través de sus diálogos, la película construye un retrato sobre la vejez, la soledad y la necesidad de conexión en lo cotidiano .

Embed - Parque Lezama | Tráiler oficial | Netflix

Uno de los puntos más altos del film es la química entre los protagonistas. La experiencia compartida en teatro se traduce en una naturalidad poco común en pantalla. Las conversaciones fluyen con interrupciones, contradicciones y matices que le dan un tono casi documental.

Fiel a su estilo, Campanella apuesta por una narrativa sin golpes bajos ni espectacularidad. El foco está en los vínculos, en los pequeños gestos y en esas charlas que, sin grandes eventos, terminan diciendo mucho. También hay lugar para el humor, construido desde el contraste entre los personajes y sus formas opuestas de ver la vida.

El fuerte de "Parque Lezama"

La versión teatral de "Parque Lezama". La versión teatral de "Parque Lezama". gentileza

Si bien en algunos momentos se percibe cierta herencia teatral, con escenas más estáticas y diálogos extensos, la película de Netflix se sostiene gracias a la impronta de Brandoni dotada de su calidad actoral y familiaridad con el personaje que, al final, resulta en un fiel retrato de su último tiempo.