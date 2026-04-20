20 de abril de 2026 - 10:09

Emotiva y familiar: es la última película que hizo Luis Brandoni y se puede ver en Netflix

La producción, estrenada el mes pasado, aborda la vejez, la soledad y le necesidad de conexión.

La última película de Luis Brandoni está para ver en Netflix

La última película de Luis Brandoni está para ver en Netflix

Foto:

Archivo
La última película de Luis Brandoni con Eduardo Blanco

La última película de Luis Brandoni con Eduardo Blanco

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La serie de Netflix sobre un crimen real en Chile. 

En 8 capítulos: el nuevo thriller que se ve en Netflix sobre un crimen real en Chile

Por Redacción Espectáculos
Ricardo Darín y Diego Peretti, juntos en un nuevo thriller psicológico de Netflix. 

Fecha de estreno en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti se unen en una nueva y distinta película

Por Redacción Espectáculos

Dirigida por Juan José Campanella y producida por 100 Bares, “Parque Lezama” es la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral protagonizada durante años por el propio Brandoni junto a Eduardo Blanco. El desafío no era menor, trasladar una historia íntima, pensada para el escenario, al lenguaje del cine.

Con Juan José Campanella y Eduardo Blanco, la última película de Luis Brandoni.
Con Juan José Campanella y Eduardo Blanco, la última película de Luis Brandoni.

Con Juan José Campanella y Eduardo Blanco, la última película de Luis Brandoni.

De qué trata la última película de Luis Brandoni

La película propone algo simple, pero efectivo. Casi toda la acción ocurre en un banco del tradicional Parque Lezama, en Buenos Aires. Allí se cruzan dos hombres completamente distintos. León, interpretado por Brandoni, es un militante político de carácter fuerte, verborrágico y lleno de convicciones. Antonio, en la piel de Blanco, es más reservado, alguien que prefiere evitar conflictos y mantenerse al margen.

Lo que empieza como encuentros casuales se transforma en una relación marcada por el debate, los recuerdos y las diferencias. A través de sus diálogos, la película construye un retrato sobre la vejez, la soledad y la necesidad de conexión en lo cotidiano.

Embed - Parque Lezama | Tráiler oficial | Netflix

Uno de los puntos más altos del film es la química entre los protagonistas. La experiencia compartida en teatro se traduce en una naturalidad poco común en pantalla. Las conversaciones fluyen con interrupciones, contradicciones y matices que le dan un tono casi documental.

Fiel a su estilo, Campanella apuesta por una narrativa sin golpes bajos ni espectacularidad. El foco está en los vínculos, en los pequeños gestos y en esas charlas que, sin grandes eventos, terminan diciendo mucho. También hay lugar para el humor, construido desde el contraste entre los personajes y sus formas opuestas de ver la vida.

El fuerte de "Parque Lezama"

La versión teatral de "Parque Lezama".
La versión teatral de

La versión teatral de "Parque Lezama".

Si bien en algunos momentos se percibe cierta herencia teatral, con escenas más estáticas y diálogos extensos, la película de Netflix se sostiene gracias a la impronta de Brandoni dotada de su calidad actoral y familiaridad con el personaje que, al final, resulta en un fiel retrato de su último tiempo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hombre gris

Con más de 2 horas en Netflix: la película con Ana de Armas y Ryan Gosling que rompe todos los límites

Por Marianela Panelo
Disponible en streaming una de las mejores películas de Luis Brandoni

Hoy en streaming: una de las mejores películas de Luis Brandoni para homenajear al actor tras su muerte

Amazon Prime Video retrasó el estreno de Proyecto Salvación en streaming.

Amazon Prime Video retrasa el estreno de "Proyecto Salvación" en streaming por un motivo millonario

Damián Szifrón y el actor Federico DElia (Santos en Los simuladores)

Federico D'Elía dio detalles inéditos sobre la producción de la película de Los Simuladores: "La vida misma"