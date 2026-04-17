17 de abril de 2026 - 13:42

Fecha de estreno en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti se unen en una nueva y distinta película

La película que sigue a un psicoanalista y su paciente, un escritor en blanco, será un thriller psicológico.

Ricardo Darín y Diego Peretti, juntos en un nuevo thriller psicológico de Netflix.&nbsp;

Ricardo Darín y Diego Peretti, juntos en un nuevo thriller psicológico de Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La película se titula "Lo dejamos acá" y reúne a Darín y Peretti en un thriller que pone el foco en la salud mental desde un lugar incómodo y poco convencional.

De qué trata "Lo dejamos acá"

La historia sigue a un psicoanalista (Darín) que, tras años de ejercer dentro de los marcos tradicionales, comienza a cuestionar los métodos clásicos de su profesión. Ese quiebre lo lleva a cruzar ciertos límites y a involucrarse en la vida de sus pacientes de maneras cada vez más cuestionables.

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan "Lo dejamos acá".
Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan "Lo dejamos acá".

El conflicto se intensifica con la llegada de un nuevo paciente: un escritor en plena crisis creativa. Interpretado por Peretti, el personaje no solo busca respuestas, sino que también desafía constantemente al terapeuta, generando un vínculo tenso, impredecible y cargado de confrontación.

Lejos de una relación típica entre analista y paciente, la película construye un duelo psicológico entre dos personajes complejos, donde las certezas se desdibujan y las decisiones tienen consecuencias cada vez más difíciles de controlar.

Quiénes están detrás de la película

La dirección está a cargo de Hernán Goldfrid, conocido por su habilidad para construir climas intensos y relatos centrados en conflictos humanos. El guion fue escrito por Emanuel Diez, con una narrativa que prioriza el desarrollo de los personajes y el peso de los diálogos.

Chino Darín
El Chino Darín tuvo que regresar de inmediato a Argentina luego del nacimiento de su hijo.

El Chino Darín tuvo que regresar de inmediato a Argentina luego del nacimiento de su hijo.

La producción corre por cuenta de Kenya Films, con la participación de Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín, lo que refuerza el perfil del proyecto como una de las apuestas fuertes dentro del cine argentino reciente.

Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix

Aunque todavía no tiene una fecha exacta confirmada, "Lo dejamos acá" llegará a Netflix durante el segundo semestre de 2026.

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