Series y películas argentinas de Netflix para 2026-2027: Mafalda, Moria Casán, Ricardo Darín y más

Netflix presentó un adelanto con sus principales estrenos de producciones argentinas para 2026 y parte de 2027. A través de un video oficial, la plataforma confirmó una batería de producciones que combinan ficción, biografías y adaptaciones , con nombres fuertes que van desde Moria Casán hasta el universo de Caro Pardíaco.

De la mano de Netflix: se confirma la producción de la serie sobre la vida de Silvina Luna

El anuncio no solo incluyó nuevas series , películas y documentales, sino también la inauguración de oficinas en Villa Crespo , Buenos Aires , un movimiento que consolida el peso nacional dentro de la estrategia regional de la plataforma.

El cine ocupa un lugar central con proyectos encabezados por nombres de peso. Uno de los más esperados es el nuevo thriller político, aún sin nombre, de Santiago Mitre , protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, que verá la luz en 2027.

A esto se suma el regreso de Ricardo Darín con “Lo dejamos acá” , donde interpreta a un psicoanalista poco convencional, y la adaptación de “Felicidades”, con Adrián Suar y Griselda Siciliani bajo la dirección de Álex de la Iglesia.

Juan Salvo (interpretado por Ricardo Darín) en una escena de la serie de Netflix que adapta el cómic escrito por Héctor G. Oesterheld.

En paralelo, Netflix amplía su catálogo con historias que nacen de la literatura y el teatro. Entre ellas se destacan “Mis muertos tristes” , basada en cuentos de Mariana Enríquez y dirigida por Pablo Larraín, y Gordon , un thriller inspirado en la novela de Marcelo Larraquy con Rodrigo de la Serna al frente.

Las series argentinas que llegan a Netflix

“Envidiosa” se despide con su cuarta temporada, mientras que “En el barro” continúa su expansión con una tercera entrega. Además, avanzan nuevas producciones como “Moria”, la ficción inspirada en la vida de Moria Casán que se estrenará el 14 agosto, y “Carísima”, el desembarco de Caro Pardíaco en formato de serie corta, marcando una apuesta por contenidos más ágiles y digitales. A su vez, continúan en desarrollo la segunda temporada de "El Eternauta".

Griselda Siciliani como Moria Casán

El plan incluye además títulos para 2027, como “Tiempo al tiempo” y la adaptación de “El Ruso”, junto con nuevas apuestas de humor negro y ciencia ficción. A esto se suman proyectos en desarrollo como la serie animada de “Mafalda”, bajo dirección de Juan José Campanella, y una miniserie basada en una obra de Philip K. Dick.

Primera imagen oficial de la serie animada de Mafalda en Netflix (2027) Primera imagen oficial de la serie animada de Mafalda en Netflix (2027) Netflix

Silvina Luna a Yiya Murano: los documentales

Silvina Luna Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida. web

En el terreno documental, la plataforma también apuesta por figuras icónicas: habrá producciones sobre Yiya Murano, el Dibu Martínez, Fito Páez y Silvina Luna, combinando material inédito con relatos en primera persona.