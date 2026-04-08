Series y películas argentinas de Netflix para 2026-2027: Mafalda, Moria Casán, Ricardo Darín y más

Netflix presentó un adelanto con sus principales estrenos de producciones argentinas para 2026 y parte de 2027. A través de un video oficial, la plataforma confirmó una batería de producciones que combinan ficción, biografías y adaptaciones, con nombres fuertes que van desdeMoria Casán hasta el universo de Caro Pardíaco.
El anuncio no solo incluyó nuevas series, películas y documentales, sino también la inauguración de oficinas en Villa Crespo, Buenos Aires, un movimiento que consolida el peso nacional dentro de la estrategia regional de la plataforma.
El cine ocupa un lugar central con proyectos encabezados por nombres de peso. Uno de los más esperados es el nuevo thriller político, aún sin nombre, de Santiago Mitre, protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, que verá la luz en 2027.
A esto se suma el regreso de Ricardo Darín con “Lo dejamos acá”, donde interpreta a un psicoanalista poco convencional, y la adaptación de “Felicidades”, con Adrián Suar y Griselda Siciliani bajo la dirección de Álex de la Iglesia.
En paralelo, Netflix amplía su catálogo con historias que nacen de la literatura y el teatro. Entre ellas se destacan “Mis muertos tristes”, basada en cuentos de Mariana Enríquez y dirigida por Pablo Larraín, y Gordon, un thriller inspirado en la novela de Marcelo Larraquy con Rodrigo de la Serna al frente.
“Envidiosa” se despide con su cuarta temporada, mientras que “En el barro” continúa su expansión con una tercera entrega. Además, avanzan nuevas producciones como “Moria”, la ficción inspirada en la vida de Moria Casán que se estrenará el 14 agosto, y “Carísima”, el desembarco de Caro Pardíaco en formato de serie corta, marcando una apuesta por contenidos más ágiles y digitales. A su vez, continúan en desarrollo la segunda temporada de "El Eternauta".
El plan incluye además títulos para 2027, como “Tiempo al tiempo” y la adaptación de “El Ruso”, junto con nuevas apuestas de humor negro y ciencia ficción. A esto se suman proyectos en desarrollo como la serie animada de “Mafalda”, bajo dirección de Juan José Campanella, y una miniserie basada en una obra de Philip K. Dick.
Silvina Luna a Yiya Murano: los documentales
En el terreno documental, la plataforma también apuesta por figuras icónicas: habrá producciones sobre Yiya Murano, el Dibu Martínez, Fito Páez y Silvina Luna, combinando material inédito con relatos en primera persona.