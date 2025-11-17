La impactante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su serie

La figura de Moria Casán vuelve a ocupar el centro de la escena, esta vez desde la ficción. La biopic que prepara Netflix generó un fuerte impacto desde la difusión de las primeras imágenes oficiales y puso a Griselda Siciliani en el foco por la sorprendente transformación que logró para interpretar a la diva.

Moria Casán le preguntó todo a la China Suárez sobre París: el primer mensaje de Icardi y qué pasó en el hotel

Moria Casán lanzó una bomba sobre cómo se manejaban los votos secretos en el "Bailando"

La actriz aparece irreconocible y abre el juego a un proyecto que promete convertirse en uno de los estrenos nacionales más comentados del próximo año.

El retrato que presentó la plataforma muestra a Siciliani con una estética fiel al universo de Moria: pelo oscuro y largo, gafas imponentes, una bikini negra con brillos dorados y un pareo animal print.

En sus manos sostiene unas tijeras, un símbolo directo del histórico ritual de corte de corpiños que la exvedette realizaba en Playa Franka durante los veranos marplatenses. Ese gesto no solo marcó una época, también consolidó un mito que la serie busca recuperar con precisión.

La producción avanzó sobre un desafío mayor: narrar distintas etapas de la vida de Moria Casán con tres actrices que recorrerán momentos clave de su trayectoria. Además de Siciliani, Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth también darán vida a la diva, encarnando versiones que reflejan cambios personales, profesionales y estéticos.

El proyecto apuesta a unir generaciones, y esa intención se percibe tanto en la elección del elenco como en las primeras imágenes que trascendieron que revelan el nivel de detalle que acompaña cada caracterización.

Sofía Gala como Moria Casán

Sorpresa por la transformación de Griselda Siciliani como Moria

En una de ellas se ve a Griselda Siciliani con un vestido corto de brillos en animal print, una boa violeta y botas negras altas, un look que remite al estilismo inconfundible de Moria en los años de mayor exposición mediática.

Otra foto muestra a la actriz con un traje enterizo, también animal print, reforzando el sello que la diva convirtió en marca registrada desde sus inicios.

Griselda Siciliani como Moria Casán 1

El rodaje avanza bajo la dirección de Javier Van de Couter y con Armando Bo al frente de la producción. El objetivo apunta a reconstruir escenarios emblemáticos, el detrás de escena de la revista porteña, el impacto de la televisión y los momentos íntimos que moldearon la personalidad pública de Moria.

Griselda Siciliani como Moria Casán