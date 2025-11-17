17 de noviembre de 2025 - 16:29

La impactante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su serie

La One tendrá su propia serie en Netflix y Griselda Siciliani es una de las actrices que interpretará una de las etapas de la vida de la exvedette y conductora.

Griselda Siciliani como Moria Casán 1.
Sofía Gala como Moria Casán
Griselda Siciliani como Moria Casán
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz aparece irreconocible y abre el juego a un proyecto que promete convertirse en uno de los estrenos nacionales más comentados del próximo año.

El retrato que presentó la plataforma muestra a Siciliani con una estética fiel al universo de Moria: pelo oscuro y largo, gafas imponentes, una bikini negra con brillos dorados y un pareo animal print.

En sus manos sostiene unas tijeras, un símbolo directo del histórico ritual de corte de corpiños que la exvedette realizaba en Playa Franka durante los veranos marplatenses. Ese gesto no solo marcó una época, también consolidó un mito que la serie busca recuperar con precisión.

Primeras imágenes de la serie de Moria Casán

La producción avanzó sobre un desafío mayor: narrar distintas etapas de la vida de Moria Casán con tres actrices que recorrerán momentos clave de su trayectoria. Además de Siciliani, Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth también darán vida a la diva, encarnando versiones que reflejan cambios personales, profesionales y estéticos.

El proyecto apuesta a unir generaciones, y esa intención se percibe tanto en la elección del elenco como en las primeras imágenes que trascendieron que revelan el nivel de detalle que acompaña cada caracterización.

Sorpresa por la transformación de Griselda Siciliani como Moria

En una de ellas se ve a Griselda Siciliani con un vestido corto de brillos en animal print, una boa violeta y botas negras altas, un look que remite al estilismo inconfundible de Moria en los años de mayor exposición mediática.

Otra foto muestra a la actriz con un traje enterizo, también animal print, reforzando el sello que la diva convirtió en marca registrada desde sus inicios.

El rodaje avanza bajo la dirección de Javier Van de Couter y con Armando Bo al frente de la producción. El objetivo apunta a reconstruir escenarios emblemáticos, el detrás de escena de la revista porteña, el impacto de la televisión y los momentos íntimos que moldearon la personalidad pública de Moria.

