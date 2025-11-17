Con Nicki Nicole: cuándo se estrena la tercera temporada de "Envidiosa" en Netflix

La serie llega con su protagonista "Vicky" vestida de novia y replanteándose la maternidad.

Con Nicki Nicole en su debut actoral y Griselda Siciliani vestida de novia, Netflix estrena la tercera temporada de "Envidiosa".

Con velo y vestido de novia, “Envidiosa” llega a Netflix esta semana con la tercera temporada. Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, deja atrás sus inseguridades para plantearse nuevos desafíos: celos y maternidad, los nuevos ejes de la trama. Además, será el debut actoral de la cantante urbana Nicki Nicole.

La ficción creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre regresa con diez episodios repletos de cambios, incorporaciones y conflictos renovados. La noticia de su estreno llegó a la cuenta oficial de la plataforma de streaming en Instagram, donde se publicó un video con material inédito acompañado del mensaje: “Se vienen cositas en la vida de Vicky”.

De qué trata la temporada 3 de "Envidiosa" En esta tercera entrega, Vicky atraviesa un momento de importante crecimiento personal. Después de dejar atrás viejas inseguridades, su relación con Matías, interpretado por Esteban Lamothe se afianza, aunque la convivencia y las obligaciones cotidianas traerán nuevas tensiones.

Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix Los celos, la búsqueda de la estabilidad emocional, la maternidad y la presión por sostener su carrera serán los ejes centrales de los conflictos.

La terapia con Fernanda, Lorena Vega, seguirá siendo un punto clave en la historia. La psicóloga que ayuda a la protgaonista a ordenar una vida que parece avanzar siempre al límite, se convirtió en uno de los personajes favoritos de la serie.