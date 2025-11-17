17 de noviembre de 2025 - 13:47

Con Nicki Nicole: cuándo se estrena la tercera temporada de "Envidiosa" en Netflix

La serie llega con su protagonista "Vicky" vestida de novia y replanteándose la maternidad.

Con Nicki Nicole en su debut actoral y Griselda Siciliani vestida de novia, Netflix estrena la tercera temporada de Envidiosa.

Con Nicki Nicole en su debut actoral y Griselda Siciliani vestida de novia, Netflix estrena la tercera temporada de "Envidiosa".

Con velo y vestido de novia, “Envidiosa” llega a Netflix esta semana con la tercera temporada. Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, deja atrás sus inseguridades para plantearse nuevos desafíos: celos y maternidad, los nuevos ejes de la trama. Además, será el debut actoral de la cantante urbana Nicki Nicole.

La ficción creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre regresa con diez episodios repletos de cambios, incorporaciones y conflictos renovados. La noticia de su estreno llegó a la cuenta oficial de la plataforma de streaming en Instagram, donde se publicó un video con material inédito acompañado del mensaje: “Se vienen cositas en la vida de Vicky”.

De qué trata la temporada 3 de "Envidiosa"

En esta tercera entrega, Vicky atraviesa un momento de importante crecimiento personal. Después de dejar atrás viejas inseguridades, su relación con Matías, interpretado por Esteban Lamothe se afianza, aunque la convivencia y las obligaciones cotidianas traerán nuevas tensiones.

Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Los celos, la búsqueda de la estabilidad emocional, la maternidad y la presión por sostener su carrera serán los ejes centrales de los conflictos.

Nickie Nicole se suma al elenco de "Envidiosa"

La tercera temporada llegará con varias incorporaciones al elenco. Entre los nuevos nombres se destacan Agustín “Soy Rada” Aristarán, María Abadi y la cantante Nicki Nicole, quien hará su debut como actriz interpretando a un personaje llamado "Virtudes".

Además, la serie contará con participaciones especiales de Agustina “Papry” Suásquita, José “El Purre” Giménez Zapiola, Julieta Cardinali y Sebastián Wainraich, que se suman para aportar nuevos matices a la trama.

Cuándo se estrena "Envidiosa 3" en Netflix

Netflix confirmó que la nueva temporada de "Envidiosa" estará disponible desde este miércoles 19 de noviembre.

Tras el anuncio, los actores compartieron el entusiasmo en redes: Siciliani replicó el posteo y Lamothe sumó un emoji de corazón.

