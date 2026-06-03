3 de junio de 2026 - 13:10

Brilló en Skins y Juego de tronos, cayó en una secta y hoy revela cómo reconstruyó su vida

La actriz que interpretó a Gilly lanza sus memorias este mayo para detallar su internación clínica y cómo logró recuperar el control de su propia narrativa.

La reconocida actriz de Juego de Tronos, también recordada como la entrañable Cassie de Skins, publicó sus memorias.&nbsp;

La reconocida actriz de Juego de Tronos, también recordada como la entrañable Cassie de Skins, publicó sus memorias. 

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Por María Belén Delgado

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Su paso por la famosa serie de HBO, donde participó en 27 episodios, coincidió con una etapa personal marcada por la vulnerabilidad. En sus memorias tituladas The Make-Believe, Murray relata que buscaba esperanza, pero terminó cayendo bajo la influencia de un líder carismático que le prometía recompensas espirituales a cambio de una entrega total.

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El impacto del control psicológico y el diagnóstico médico

La situación se tornó peligrosa cuando la actriz comenzó a sufrir un control estricto sobre sus acciones y decisiones cotidianas. En este contexto de manipulación, Murray admite haberse enamorado peligrosamente del líder de la organización, lo que terminó de quebrar su estabilidad emocional y la llevó a un estado mental crítico.

Esta crisis culminó con un diagnóstico de trastorno bipolar y su posterior ingreso en un hospital psiquiátrico. Fue en ese momento de aislamiento cuando Murray comprendió que había cedido por completo el control de su vida a terceros. La internación no fue solo un proceso médico, sino el inicio de una reconstrucción personal necesaria para sobrevivir.

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Cómo reconstruyó su vida

Sobre este proceso de sanación, la actriz afirmó: "Durante todo este proceso me he sentido empoderada para contar mi propia historia y recuperar mi propia narrativa". Para ella, el libro es una forma de procesar un capítulo que define como caótico y oscuro, pero del cual hoy se siente orgullosa de haber salido adelante.

El testimonio de Murray es una advertencia sobre la fragilidad de la salud mental incluso en la cima del éxito profesional. Su historia, que transcurre entre sets de filmación de superproducciones y pasillos de hospitales, busca ofrecer una mirada honesta sobre la recuperación tras el abuso psicológico y la importancia de buscar ayuda profesional a tiempo.

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