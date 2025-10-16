Cuándo se estrena la tercera temporada de "Envidiosa" en Neflix: la confirmación de Griselda Siciliani

La actriz fue de invitada al programa de Mario Pergolini donde confirmó cuándo estrena la nueva temporada de la exitosa serie que ella protagoniza.

El fenómeno de Netflix “Envidiosa” continúa conquistando a los espectadores y ya tiene fecha confirmada para el estreno de su tercera temporada. Griselda Siciliani, protagonista de la exitosa comedia argentina, fue quien reveló el esperado anuncio durante una entrevista con Mario Pergolini.

La nueva temporada de Envidiosa tiene fecha de estreno La actriz confirmó que los nuevos capítulos llegarán a la plataforma en noviembre de este año, lo que generó entusiasmo entre los fanáticos que siguen de cerca la historia de Victoria, el personaje que interpreta desde el inicio de la serie.

“Envidiosa” se convirtió en uno de los mayores éxitos de producción nacional dentro del catálogo de Netflix. La ficción se centra en Victoria, una mujer que atraviesa una crisis existencial al cumplir los 40 años, y combina humor, drama y una mirada crítica sobre las relaciones y la vida contemporánea.

Embed El elenco está integrado por figuras destacadas de la escena local como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, quienes acompañan a Siciliani en un relato que logró conectar con una amplia audiencia por su tono irónico y su retrato de lo cotidiano.

Envidiosa, un éxito que va por la tercera temporada Netflix había aprovechado el Día de los Enamorados para anunciar oficialmente que la tercera temporada estaba en producción, aunque sin precisar una fecha exacta de estreno. La confirmación de Siciliani terminó de sellar la expectativa que los seguidores mantenían desde principios de año.