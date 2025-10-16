Cuándo se estrena la tercera temporada de "Envidiosa" en Neflix: la confirmación de Griselda Siciliani

El fenómeno de Netflix “Envidiosa” continúa conquistando a los espectadores y ya tiene fecha confirmada para el estreno de su tercera temporada. Griselda Siciliani, protagonista de la exitosa comedia argentina, fue quien reveló el esperado anuncio durante una entrevista con Mario Pergolini.
La nueva temporada de Envidiosa tiene fecha de estreno
La actriz confirmó que los nuevos capítulos llegarán a la plataforma en noviembre de este año, lo que generó entusiasmo entre los fanáticos que siguen de cerca la historia de Victoria, el personaje que interpreta desde el inicio de la serie.
“Envidiosa” se convirtió en uno de los mayores éxitos de producción nacional dentro del catálogo de Netflix. La ficción se centra en Victoria, una mujer que atraviesa una crisis existencial al cumplir los 40 años, y combina humor, drama y una mirada crítica sobre las relaciones y la vida contemporánea.
El elenco está integrado por figuras destacadas de la escena local como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, quienes acompañan a Siciliani en un relato que logró conectar con una amplia audiencia por su tono irónico y su retrato de lo cotidiano.
Envidiosa, un éxito que va por la tercera temporada
Netflix había aprovechado el Día de los Enamorados para anunciar oficialmente que la tercera temporada estaba en producción, aunque sin precisar una fecha exacta de estreno. La confirmación de Siciliani terminó de sellar la expectativa que los seguidores mantenían desde principios de año.
La primera temporada de “Envidiosa” se estrenó el 18 de septiembre de 2024 y rápidamente escaló al primer puesto del Top 10 de la plataforma, donde permaneció varias semanas. El segundo lanzamiento, con once nuevos episodios, llegó el 5 de febrero de 2025 y repitió el éxito, consolidando a la serie como una de las comedias más vistas del servicio de streaming.
Ahora, con la confirmación de su regreso para noviembre, la historia de Victoria promete una nueva tanda de capítulos cargados de humor ácido y situaciones tan absurdas como reales, reafirmando el lugar de “Envidiosa” como uno de los grandes aciertos argentinos dentro del universo de Netflix.