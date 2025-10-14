No es "Stranger Things": la serie paranormal con la que Millie Bobby Brown vuelve a Netflix

Quién es la cofundadora de Tinder y creadora de Bumble que inspiró la película furor de Disney+

Quién ganó cada edición de La Voz Argentina: todos han sido varones

Mientras los fanáticos esperan el final de la historia sobre desapariciones y criaturas terroríficas, Millie Bobby Brown ya tiene un nuevo proyecto confirmado. Según informó el medio Deadline, la actriz británica protagonizará “Prism”, una serie de corte paranormal en la que interpretará a Cassie, una joven con la habilidad de hablar con apariciones espectrales.

“Prism” está basada en el cuento homónimo de Nick Shafir , publicado originalmente en la revista Assemble Artifacts. La historia combina drama, misterio y elementos sobrenaturales, y marca una nueva apuesta de Netflix por las producciones de fantasía tras el inminente cierre del universo “Stranger Things”.

Además de protagonizar la serie, Millie Bobby Brown también será productora ejecutiva , consolidando su vínculo profesional con la plataforma, con la que ya trabajó en títulos como Enola Holmes, Damsel y El estado eléctrico.

Nick Shafir escritor del cuento que inspira la nueva serie de Netflix.

Nick Shafir escritor del cuento que inspira la nueva serie de Netflix.

El proyecto contará con Rachel Brosnahan, la actriz que interpreta a Lois Lane en la próxima película de Superman dirigida por James Gunn, quien también ejercerá como productora ejecutiva.

La serie estará bajo la supervisión del showrunner Etan Frankel (Shameless), y ya se perfila como una prioridad dentro de la grilla de contenidos originales de Netflix para 2026.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Millie Bobby Brown?

Por ahora, no hay fecha confirmada de rodaje ni estreno, pero "Prism" apunta a convertirse en una de las producciones más esperadas del catálogo sobrenatural de Netflix, y un paso clave en la consolidación de Millie Bobby Brown como una de las figuras jóvenes más influyentes de la industria.

¿Cuándo se estrena la última temporada de "Stranger Things"?

Embed - Stranger Things 5 | Avance oficial | Netflix

La esperada quinta y última temporada de "Stranger Things" ya tiene fecha confirmada en Netflix. La serie llegará dividida en tres partes: