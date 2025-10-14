"Viajes sonoros" en el teatro Quintanilla: una experiencia que une música, danza, canto y castañuelas

El espectáculo reunirá a importantes referentes de la música y la danza. Este viernes en el teatro Quintanilla.

Tres mujeres, tres países y una misma pasión por el arte como puente. Florencia Fourcade (Argentina), Fabiana Borges (Brasil) y Scarlett Pazmiño (Ecuador) se reúnen en "Viajes sonoros", un espectáculo que propone un recorrido por paisajes musicales sin fronteras.

La cita será el viernes 17 de octubre a las 21, en el teatro Julio Quintanilla, ubicado en la Plaza Independencia, con entradas a $15.000 disponibles a través de Entradaweb.com.ar.

Música y fusión El eje del espectáculo es tan simple como poderoso: el poder de las castañuelas, en un diálogo que atraviesa culturas, estilos y sensibilidades. Con ellas como punto de partida, el show combina danza, canto lírico y música de cámara, trazando un mapa sonoro que enlaza el arte clásico europeo con el folclore latinoamericano.

Embed - CASTAÑUELAS, El Gato Montés Pero "Viajes sonoros" es también un homenaje. El espectáculo se presenta en adhesión al Mes de la Hispanidad, celebrado en octubre en todo el mundo, con el apoyo del Consulado General de España en Mendoza y la Asociación Internacional de Castañuelas Castamusic, con sede en Sevilla.

En escena, además de las concertistas y bailarinas protagonistas, participarán el Ensamble de Cámara Ludwig Project, con dirección y arreglos de Miguel Ángel Cotignola, y el Ballet Juvenil de la Escuela de Danzas Elina Molina Estrella, bajo la dirección de Florencia Fourcade y Marisa Romero.

El Ludwig Project está integrado por Arkadi Gologorski y Miguel Ángel Cotignola (violines), Carmen Saraví (viola), Nikolay Grozdev (cello), David Gologorski (piano) y Jimena Semiz (canto lírico). Juntos, crearán el andamiaje musical que completa la energía vital de las castañuelas.