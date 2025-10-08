Living Colour confirma show en Mendoza para 2026: dónde actuará esta banda icónica del rock de los 80

Living Colour, influyente cuarteto neoyorquino, pionero en combinar funk, heavy metal, hard rock y hip-hop , anunció su regreso a la Argentina como parte de una gira latinoamericana que celebrará sus cuatro décadas de trayectoria.

¿Qué es "31 Minutos"?, los títeres chilenos de los que habla el mundo tras su show en el Tiny Desk

Así fue el show completo de Milei: un presidente devenido en rocsktar que le cantó al núcleo duro

La banda se presentará el 22 de febrero de 2026 en 23 Ríos Craftbeer, en Luján de Cuyo, Mendoza, y el 24 de febrero en el C Art Media Complex de Buenos Aires.

Con una historia que abarca 40 años de innovación y rebeldía sonora, Living Colour vuelve al país luego de su última visita en octubre de 2024, cuando ofreció un potente show en el Teatro Flores. Aquel concierto incluyó 18 canciones y una selección de himnos como "Cult of Personality", "Love Rears Its Ugly Head", "Glamour Boys" y "Type", confirmando su vigencia y poder escénico.

Fundado en 1984, el grupo irrumpió en la escena musical con una fusión explosiva de estilos y una actitud desafiante frente a los estereotipos del rock. Su virtuosismo llamó la atención de Mick Jagger, quien colaboró en la producción de su primer demo y allanó el camino para su contrato discográfico.

En 1988 lanzaron "Vivid", su álbum debut producido por Ed Stasium y el propio Jagger, con el que alcanzaron el reconocimiento mundial y obtuvieron su primer Premio Grammy en la categoría Mejor Interpretación Hard Rock gracias al emblemático "Cult of Personality".

Con seis discos de estudio —el más reciente, "Shade" (2017)—, Living Colour se mantiene como una referencia insoslayable del rock alternativo. Liderado por Corey Glover (voz), Vernon Reid (guitarra), Doug Wimbish (bajo) y Will Calhoun (batería), el grupo encara este nuevo tour con la misma energía que los convirtió en leyenda: un homenaje a su pasado y una reafirmación de su lugar en la historia del rock.