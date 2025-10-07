Así fue el show completo de Milei: un presidente devenido en rocsktar que le cantó al núcleo duro

El presidente Javier Milei presentó este jueves su nuevo libro, La Construcción del Milagro , con un multitudinario acto en el Movistar Arena que combinó política, música y fuerte contenido ideológico. En medio de un show de rock, el mandatario arengó a sus seguidores a “no aflojar” y aseguró que “hay que terminar de pasar el río”, en alusión a la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Durante el evento, Milei exaltó los logros del movimiento libertario y afirmó que “el liberalismo está derrotando al colectivismo”. “Estuvimos peleando por las ideas de la libertad y los estamos ganando”, sostuvo, al tiempo que volvió a cargar contra sus adversarios políticos, a quienes calificó como “zurdos” y acusó de recurrir “a la violencia cuando pierden el debate”.

El mandatario también hizo referencia al escenario internacional y mencionó los atentados contra líderes conservadores como Jair Bolsonaro y Donald Trump , además del asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk .

En su diálogo en el escenario con el vocero presidencial, Manuel Adorni, Milei repasó su recorrido político y defendió las reformas impulsadas por su gestión. “Hubo que desarrollar músculo político, porque esto no se gana tirando piedras desde la tribuna sino metiendo los pies en el barrio”, afirmó.

Además, prometió que su programa económico permitirá devolverle “500 mil millones de dólares a los argentinos” en reducción de impuestos si logra mantenerse en el poder hasta 2031. “La baja de impuestos generará recursos en el sector privado y eso permitirá más empleo y mejores salarios”, remarcó.

Un show político-musical

El acto tuvo una impronta escénica marcada por el rock y la militancia. Milei ingresó al microestadio de Villa Crespo minutos antes de las 21 al ritmo de Panic Show de La Renga, abrazó a su hermana Karina —secretaria general de la Presidencia— y agradeció al llamado “Triángulo de Hierro”, que ambos integran junto al asesor Santiago Caputo.

En el escenario, el presidente interpretó varios clásicos del rock nacional, entre ellos Demoliendo Hoteles (Charly García), El rock del gato (Los Ratones Paranoicos), Blues del equipaje (La Mississippi) y No me arrepiento de este amor (en versión de Attaque 77). También cantó Libre, de Nino Bravo, mientras se proyectaban imágenes del fiscal Alberto Nisman.

Entre los músicos estuvieron los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, además del candidato a senador Juan Pablo Benegas Lynch.

Mensajes políticos y apoyo a Israel

Fiel a su estilo, Milei lanzó críticas contra el kirchnerismo y arengó al público con el cántico “Cristina es tobillera”, en alusión a la prisión domiciliaria de la ex vicepresidenta. También aseguró: “Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla ni la guerra”, en referencia a la victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Durante el acto, proyectó un video paródico de Star Wars en el que se lo mostró enfrentando a dirigentes opositores y medios de comunicación.

Asimismo, el jefe de Estado reafirmó su apoyo a Israel en el conflicto con Hamás y lo definió como “el bastión de Occidente”, al tiempo que pidió por la liberación de los rehenes en Gaza, entre ellos cuatro argentinos.

Incidentes en la previa

Antes del comienzo del evento, se registraron momentos de tensión en las inmediaciones del estadio. Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad debieron intervenir para separar a grupos de militantes libertarios y manifestantes opositores.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los enfrentamientos fueron rápidamente controlados y no hubo detenidos ni heridos.

Así fue el show completo de Milei: un presidente devenido en rocsktar Así fue el show completo de Milei: un presidente devenido en rocsktar EFE