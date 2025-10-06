Javier Milei cerró la presentación de su libro con un pedido a sus seguidores: "No aflojen"

Al final del evento, tras brindar un show de rock, el presidente dialogó con su vocero Manuel Adorni. Frente al público, Milei destacó las ideas de la libertad.

Javier Milei presentó su libro con un show de rock y le pidió a sus seguidores que "no aflojen".

El presidente Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro "La Construcción del Milagro". Se trató de un evento que contó con un show de rock en el Movistar Arena, donde el mandatario ofició de cantante.

Allí, el jefe de Estado le pidió a sus seguidores que “no aflojen” porque “hay que terminar de pasar el río”. Su pedido de apoyo no es menor, tras la baja de José Luis Espert a candidato como diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, como así también su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

Lejos de hablar de problemas internos, el mandatario nacional destacó que el movimiento libertario “estuvo peleando por las ideas de la libertad y los estamos derrotando, les estamos ganando”. En ese sentido, utilizó como ejemplo de este posicionamiento “el paso de Twitter a X”, al graficar que “ahora pueden halar todos, hay debate y, si hay debate, los 'zurdos' pierden, y cuando pierden el debate, empiezan con la escalada de la violencia”.

Además, Milei enumeró una serie de hechos que atentaron contra las ideas de la libertad. "Intentaron asesinar a (Jair) Bolsonaro, a (Donald) Trump, asesinaron a (Miguel) Uribe y se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk", recordó el presidente.

El jefe de Estado también se acordó de sus inicios en la política y su llegada al Gobierno. Al respecto planteó que “hubo que desarrollar músculo político, porque esto no se gana tirando piedras desde la tribuna sino metiendo los pies en el barrio, y así es cómo se ganan las elecciones”. “No aflojen, estamos a mitad de camino, terminemos de pasar el río”, pidió Milei al dialogar con el vocero Manuel Adorni sobre el escenario.