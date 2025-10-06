6 de octubre de 2025 - 23:52

Javier Milei cerró la presentación de su libro con un pedido a sus seguidores: "No aflojen"

Al final del evento, tras brindar un show de rock, el presidente dialogó con su vocero Manuel Adorni. Frente al público, Milei destacó las ideas de la libertad.

La Libertad Avanza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, encabezaban esta noche el acto de presentación del nuevo libro del mandatario en el Movistar Arena, el miroestadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Allí, el jefe de Estado le pidió a sus seguidores que “no aflojen” porque “hay que terminar de pasar el río”. Su pedido de apoyo no es menor, tras la baja de José Luis Espert a candidato como diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, como así también su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

Lejos de hablar de problemas internos, el mandatario nacional destacó que el movimiento libertario “estuvo peleando por las ideas de la libertad y los estamos derrotando, les estamos ganando”. En ese sentido, utilizó como ejemplo de este posicionamiento “el paso de Twitter a X”, al graficar que “ahora pueden halar todos, hay debate y, si hay debate, los 'zurdos' pierden, y cuando pierden el debate, empiezan con la escalada de la violencia”.

Embed - LA CONSTRUCCIÓN DEL MILAGRO: JAVIER MILEI PRESENTA SU NUEVO LIBRO

Además, Milei enumeró una serie de hechos que atentaron contra las ideas de la libertad. “Intentaron asesinar a (Jair) Bolsonaro, a (Donald) Trump, asesinaron a (Miguel) Uribe y se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk”, recordó el presidente.

El jefe de Estado también se acordó de sus inicios en la política y su llegada al Gobierno. Al respecto planteó que “hubo que desarrollar músculo político, porque esto no se gana tirando piedras desde la tribuna sino metiendo los pies en el barrio, y así es cómo se ganan las elecciones”. “No aflojen, estamos a mitad de camino, terminemos de pasar el río”, pidió Milei al dialogar con el vocero Manuel Adorni sobre el escenario.

El presidente Javier Milei presentó su nuevo libro: "La construcción del milagro".

Luego se animó a hablar sobre “la baja de impuestos” que impulsa su gobierno, lo que “va a generar recursos en el sector privado, que se va a poder expandir”. Además, “va a permitir una reforma laboral donde no se pierdan puestos de trabajo y haya salarios más altos”, afirmó el mandatario nacional.

Y agregó que “en esa dinámica, a lo largo de este período, y si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta 2031, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500 mil millones de dólares, que no van a pagar más en impuestos, más que la deuda que tenemos hoy”.

