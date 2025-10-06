6 de octubre de 2025 - 08:20

Milei le decía "engendro", "corrupto" y "pésimo candidato" a Santilli, el reemplazo de Espert en su lista

El dirigente del PRO será ahora quien encabeza la nómina de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Milei le decía engendro, corrupto y pésimo candidato a Santilli, el reemplazo de Espert en su lista

Milei le decía "engendro", "corrupto" y "pésimo candidato" a Santilli, el reemplazo de Espert en su lista

Foto:

Milei hablaba mal de Santilli en 2023

Milei hablaba mal de Santilli en 2023

Foto:

X
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Que José Luis Espert se baje como cabeza de lista de los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza provocó que Diego Santilli, dirigente del PRO, ocupe ese lugar de cara al 26 de octubre. Justamente, de quien Javier Milei años atrás decía que era un "engendro", "pésimo candidato" y "corrupto".

Leé además

El presidente Javier Milei junto al diputado José Luis Espert. Foto archivo

Javier Milei justificó el "paso al costado" de José Luis Espert: "El kirchnerismo montó una operación"

Por Redacción Política
José Luis Espert dio un paso al costado como candidato a diputado nacional.

José Luis Espert bajó su candidatura a diputado y Javier Milei respaldó la decisión

Por Redacción Política
Embed

En consecuencia será Diego Santilli, actual diputado del PRO, quien encabece la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

De todos modos, el plazo para modificar los nombres y el orden de los candidatos que estarán en las boletas únicas de papel ya se agotó, por lo que, más allá de la decisión de dar un paso al costado, la foto de Espert quedará en las boletas con los que votarán 14 millones de bonaerenses.

El problema es que, como pasó con Patricia Bullrich, Milei siempre habló mal de Santilli, ahora convertido en su principal candidato para las elecciones del 26 de octubre.

"Engendro", "corrupto" y "pésimo candidato": esto decía Milei sobre Santilli, ahora su principal candidato de LLA

En una entrevista con LN+ el 14 de mayo de 2023, Milei expresó: “Yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política”.

En ese entonces, el libertario se postulaba como precandidato a presidente camino a las PASO de agosto y se enfrentaba al PRO, dentro de Juntos por el Cambio, que tenía a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires como precandidato a gobernador en el sector de Horacio Rodríguez Larreta compitiendo en la interna contra Néstor Grindetti (Bullrich).

Luego, en un posteo de la red social X, el 5 de julio de 2023, Milei fue aún más duro con Santilli. Lo definió como "el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos".

“El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto", manifestó.

Milei hablaba mal de Santilli en 2023
Milei hablaba mal de Santilli en 2023

Milei hablaba mal de Santilli en 2023

Tras perder la interna y quedar afuera de las generales de octubre de 2023, Santilli se alió a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro para impulsar a Milei en el balotaje presidencial contra Sergio Massa en noviembre y sembrar acuerdos a futuro.

La alianza dio frutos hasta hoy ya que, gracias a la renuncia de Espert, Santilli quedó al frente de la boleta de LLA, aunque la decisión quedará en manos de la Justicia Federal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Martín Varsavsky auguró un triunfo de LLA en octubre que y aseguró que la gente no confía en el peso.

El empresario que cenó con Javier Milei vaticinó la dolarización: "El peso no es una moneda, es una herida"

Por Redacción Política
Javier Milei ensayó con Lilia Lemoine para la presentación de su nuevo libro.

Lilia Lemoine se sumó a la "Banda Presidencial" de Javier Milei

Por Redacción Política
Política en Off. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el candidato Luis Petri, abrieron la semana de campaña en Mendoza y padecieron el fantasma Espert.

Política en Off: nervios en la UCR por la visita de Milei y una "mansa interna" peronista en la UNCuyo

Por Redacción Política
José Luis Espert junto a Fred Machado en 2019

Espert extraviado en la oscura selva guatemalteca

Por Claudio Fantini