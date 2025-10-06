Milei le decía "engendro", "corrupto" y "pésimo candidato" a Santilli, el reemplazo de Espert en su lista

Que José Luis Espert se baje como cabeza de lista de los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza provocó que Diego Santilli , dirigente del PRO, ocupe ese lugar de cara al 26 de octubre. Justamente, de quien Javier Milei años atrás decía que era un "engendro", "pésimo candidato" y "corrupto".

Espert, famoso por su latiguillo "cárcel o bala" , se vio obligado a dar un paso al costado tras el escándalo que lo vincula con el empresario narco Fred Machado , detenido desde 2021 en Viedma y con pedido de extradición de Estados Unidos para ser juzgado.

Después de varios días de especulaciones, el presidente Milei justificó la baja de su candidato en PBA y destacó que la acusación de los fondos del narcotráfico es una "operación" orquestada por el kirchnerismo. "Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert", expresó el jefe de Estado.

En consecuencia será Diego Santilli, actual diputado del PRO, quien encabece la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

De todos modos, el plazo para modificar los nombres y el orden de los candidatos que estarán en las boletas únicas de papel ya se agotó, por lo que, más allá de la decisión de dar un paso al costado, la foto de Espert quedará en las boletas con los que votarán 14 millones de bonaerenses.

El problema es que, como pasó con Patricia Bullrich, Milei siempre habló mal de Santilli, ahora convertido en su principal candidato para las elecciones del 26 de octubre.

"Engendro", "corrupto" y "pésimo candidato": esto decía Milei sobre Santilli, ahora su principal candidato de LLA

En una entrevista con LN+ el 14 de mayo de 2023, Milei expresó: “Yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política”.

En ese entonces, el libertario se postulaba como precandidato a presidente camino a las PASO de agosto y se enfrentaba al PRO, dentro de Juntos por el Cambio, que tenía a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires como precandidato a gobernador en el sector de Horacio Rodríguez Larreta compitiendo en la interna contra Néstor Grindetti (Bullrich).

Luego, en un posteo de la red social X, el 5 de julio de 2023, Milei fue aún más duro con Santilli. Lo definió como "el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos".

“El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto", manifestó.

Milei hablaba mal de Santilli en 2023 Milei hablaba mal de Santilli en 2023 X

Tras perder la interna y quedar afuera de las generales de octubre de 2023, Santilli se alió a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro para impulsar a Milei en el balotaje presidencial contra Sergio Massa en noviembre y sembrar acuerdos a futuro.

La alianza dio frutos hasta hoy ya que, gracias a la renuncia de Espert, Santilli quedó al frente de la boleta de LLA, aunque la decisión quedará en manos de la Justicia Federal.