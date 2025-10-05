Javier Milei justificó el "paso al costado" de José Luis Espert: "El kirchnerismo montó una operación"

El presidente destacó “el gesto noble” del ahora excandidato de LLA. Y destacó: "Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert".

El presidente Javier Milei defendió a José Luis Espert, tras la decisión del diputado de bajarse a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. En palabras del legislador: “Por la Argentina, doy un paso al costado”.

El mandatario atribuyó el escándalo de los vínculos con Fred Machado a una "operación" orquestada por el kirchnerismo. Milei fue entrevistado en LN+ y elogió la decisión del economista.

Además calificó su accionar de "noble", a la vez que aseguró no dudar de su honorabilidad. También señaló la polémica de Espert como una maniobra clásica de la oposición.

"El kirchnerismo montó una operación. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, la franquicia local es el kirchnerismo", argumentó el jefe de Estado.

"No tengo dudas de la honorabilidad de Espert" pero su renuncia "fue un gesto noble" aunque se trató de "una operación del kirchnerismo"



El presidente incluso comparó el caso de Espert con otros antecedentes de presuntas operaciones políticas: "Recordemos que esto se lo hicieron a Francisco de Narváez, se lo hicieron a la doctora Bullrich, se lo hicieron a Fernando Niembro".